FERIAD’IP: Aislamientos, Revestimientos y Decoración en el mayor punto de encuentro de 2021

lunes, 16 de agosto de 2021, 15:02 h (CET) Las principales empresas nacionales e internacionales del sector de la Construcción Seca, Falsos Techos, Aislamientos Térmicos, Aislamientos y Acondicionamientos Acústicos, Protección Contra el Fuego, Revestimientos Impermeabilizantes y Revestimientos Decorativos estarán presentes en este gran punto de encuentro Los días 5, 6 y 7 de octubre de 2021 tendrá lugar este importante evento que, por primera vez y tras su aplazamiento en 2020 por la pandemia, unirá presencialmente al sector.

Tras un tiempo en el que se ha llegado a valorar más el confort en la edificación y arquitectura, los espacios saludables, la reducción del consumo energético, así como la ampliación de las posibilidades en la rehabilitación y reformas de construcciones existentes, FERIAD’IP va a ser el escaparate perfecto para nuevas soluciones y para encuentros muy importantes entre empresas que ayuden a crear nuevos vínculos y relaciones en el sector.

AD’IP Asociación Española es la representante sectorial que promociona y organiza FERIAD’IP, un nuevo modelo que nace con vocación itinerante por todo el estado español y con una periodicidad anual. La Institución Ferial de Badajoz, IFEBA, será el espacio idóneo elegido para el comienzo de este gran proyecto, donde estarán representadas las Empresas más relevantes de este sector. La entrada y el acceso a FERIAD’IP es gratuito para todo el Visitante profesional o particular bajo inscripción previa.

AD’IP Asociación Española es miembro de pleno derecho de CEOE y pretende aglutinar a todos los Instaladores de Sistemas de Construcción Seca, Falsos Techos, Aislamientos y Revestimientos. Los sistemas SATE, las soluciones de Protección Pasiva Contra el Fuego, las soluciones de Revestimientos Impermeabilizantes y las soluciones Decorativas son las que mayor evolución están teniendo en este sector. A través de su renovada publicación de la Revista AD’IP la Asociación traslada información de interés, tanto en su versión digital como en la versión impresa de gran calidad, y con la coordinación de Formaciones y otras importantes iniciativas como la Homologación AD’IP, con el apoyo del CGATE, fomenta la profesionalización de este sector.

FERIAD’IP es una gran oportunidad, ese gran punto de encuentro presencial que se necesita para conocer la innovación y nuevas propuestas, presentaciones de nuevos productos e importantes ponencias. Se continúan sumando Expositores y se ampliarán nuevos espacios si fuera necesario, siendo mínima la inversión económica ya que la Asociación no hace negocio con ello, sino que fomenta la participación y el ser una herramienta eficaz de unión para el sector, obteniendo las Empresas un elevado retorno de visibilidad y de contactos.

La recepción de autoridades y copa de bienvenida el primer día, la continuidad de ponencias y presentaciones junto con la comida de hermanamiento de todos los participantes el último día antes de su clausura, serán algunos de sus importantes momentos de la programación. FERIAD’IP va a ser un gran referente, fundamentalmente por la relevancia de las importantes Empresas que Patrocinan, Colaboran o Participan directamente en este importante Evento con la Asociación.

