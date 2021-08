La digitalización de las pymes es un objetivo prioritario, según MADRID.PLUS Comunicae

lunes, 16 de agosto de 2021, 13:14 h (CET) A raíz de la pandemia, cada vez más usuarios prefieren interactuar con una empresa sólo por medios digitales. Ante esta situación, desde MADRID.PLUS (https://madrid.plus) ofrecen una solución única y completa a la digitalización de las pymes de la comunidad de Madrid "En marzo de 2020, pocos de nosotros esperábamos que podría pasar más de un año antes de volver a entrar en una tienda, compartir el almuerzo con un colega o abrazar a nuestros abuelos. Pero aunque la pandemia de Covid-19 nos ha despojado de repente de gran parte de lo que dábamos por sentado, también nos ha empujado a adaptarnos. Hemos celebrado cumpleaños en Zoom y hemos enseñado a los miembros mayores de la familia a comprar por Internet. Hemos compartido cenas virtuales y nos hemos reconectado con amigos de todo el mundo que, en nuestro nuevo mundo digital, pueden estar tan cerca como los que están al final de la calle".

Según una encuesta realizada por McKinsey & Company entre más de 20.000 europeos, estos cambios han hecho que casi 70 millones de personas más en toda Europa utilicen los servicios digitales por primera vez en los últimos seis meses, y la mayoría de los encuestados prefieren ahora interactuar con una empresa sólo por medios digitales.

No sólo los consumidores se han visto obligados a cambiar debido a la pandemia. Las empresas que se han quedado atrás a la hora de aprovechar las oportunidades digitales han tenido que llevar de repente su negocio a la red para poder seguir funcionando, aunque muchas de ellas todavía están realizando esta transición o están pensando en realizarla.

Desde MADRID.PLUS (https://madrid.plus), ofrecen a pymes y profesionales de Madrid la oportunidad de digitalizar su negocio para adecuarse a los nuevos tiempos, ofreciendo distintos planes de digitalización completos o adaptados a las necesidades del negocio: Diseño de Página web, Creación de APP, Diseño de Logotipo, Diseño de Identidad Corporativa, Plan de Posicionamiento SEO, Plan de Publicidad SEM, Estudio de Competencia, Creación de Redes Sociales, Planificación de Estrategias, etc.

Todo esto complementado con la posibilidad de salir en el directorio online de MADRID.PLUS, que mejorará la visibilidad y autoridad del negocio. La autoridad del negocio mejora ya que solo se publican los mejores negocios, usando como filtro las opiniones de los usuarios en redes sociales, portales especializados y/o la ficha de Google My Business.

Este último punto, la autoridad, es un factor importante para los usuarios, ya que la confianza online es un factor determinante para garantizar la satisfacción del cliente, y salir en MADRID.PLUS (https://madrid.plus) es un punto diferencial frente a la competencia.

A medida que las restricciones de la pandemia disminuyan y se vuelva cada vez más a los modos físicos de interacción, habrá más en juego para una buena presencia online que la mera aceptación digital del año pasado. Al salir de la pandemia, la gente está dispuesta a gastar y a experimentar todo lo que se ha perdido. Pero también son más conocedores de sus opciones, tras un año en casa con Internet y tiempo para descubrir la diversa gama de marcas y negocios locales disponibles online.

El futuro ha llegado para quedarse, y la digitalización de las pymes es y será un factor determinante para su éxito.

