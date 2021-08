El grupo de restauración Inversiones Venespor aterriza en Parque Rivas con su décimo Canel Rolls Comunicae

lunes, 16 de agosto de 2021, 12:54 h (CET) Inversiones Venespor es un grupo con 20 años de experiencia en el mercado y que genera más de 200 puestos de trabajo. Con esta apertura el grupo supera los 20 locales de restauración bajo las marcas Canel Rolls, La Rollerie y Roll Station La cadena de bakery Coffee Canel Rolls, perteneciente a Inversiones Venespor, grupo de restauración propietario también de La Rollerie, y de los restaurantes-cafetería Roll Station, ha inaugurado, en la Comunidad de Madrid, su décimo local.

El nuevo establecimiento, que será gestionado en régimen de franquicia, está ubicado en el Centro Comercial Parque Rivas, de Madrid. El local, cuenta con una superficie de 48m2 y 45m2 de terraza en la zona de restauración y su apertura ya ha generado 4 puestos de trabajo, con lo que el grupo ya supera ampliamente los 200 empleados

Se trata de la cuarta apertura de la cadena en el primer semestre de 2021, dos en Madrid bajo la marca Canel Rolls y dos más de La Rollerie, una propia en Madrid y otra franquiciada, en Alcázar de San Juan, Ciudad Real.

Con estas nuevas inauguraciones, el grupo de restauración alcanza la cifra total de 22 unidades -Canel Rolls 10, La Rollerie, 10 y Roll Station. La compañía, que cuenta con una fuerte presencia en Madrid, Andalucía y Valencia, mantiene su plan de expansión mixto, en el que combina aperturas propias como franquiciadas.

Para dar soporte a esta expansión, Inversiones Venespor adquirió en 2020 un terreno ubicado en el Polígono Industrial de Matillas, en Alcalá de Henares, en el que construirá una superficie de 30.000 m3, para acoger a la nueva sede del grupo, el centro de entrenamiento, los almacenes y las cocinas centrales de la compañía. Estas nuevas instalaciones se sumarán así a los 2000 m2 con que ya cuenta la compañía.

El objetivo de Inversiones Venespor con este proyecto es, por una parte, contar con una fábrica totalmente automatizada que le permita lograr políticas de posicionamiento y precios competitivos, con el elevado nivel de calidad y de innovación que exige la compañía en todos sus productos y procesos. Por otra, es el de ofrecer importantes ventajas a sus tres redes de franquicia, respondiendo de forma más ágil y eficaz a las necesidades del día a día así como sobre todo a su intenso plan de desarrollo.

En la actualidad, la central de Inversiones Venespor está estructurada por un equipo cercano a los 60 profesionales con más de dos décadas de experiencia en el sector de la hostelería y la restauración y con todos los servicios necesarios para impulsar el lanzamiento de un nuevo negocio: expansión, formación inicial y continuada, I+D, asistencia al franquiciados, inmobiliario, marketing, o RRHH entre otros.

Un modelo de negocio sin competencia

Canel Rolls, nace en España en 1999 con el respaldo de Inversiones Venespor, un grupo dedicado a la elaboración de productos de alimentación y restauración.

Desde su fundación Canel Rolls comercializa, bajo un sistema mixto de expansión –locales propios y franquiciados- de una línea de producto novedosa y sin competencia en España .

Veinte años después, la compañía cuenta con los mejores Cinnnamon Rolls de España, y dominan una receta secreta y 100% artesanal que les ha convertido en los Maestros de la Canela. Canel Rolls emplea exclusivamente ingredientes de primera calidad y, por supuesto, solo la auténtica canela de Ceylán. Además, ofrece una amplia variedad de productos que cubren las necesidades del público en cualquier franja horaria, desde sus famosos Rolls de Canela de múltiples sabores y variedades, hasta una cuidada sección de wraps, focaccias, ensaladas, baguettes, croissants, tequeños, etc. así como sus cafés fríos y calientes, smoothies, zumos naturales, granizados, etc.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.