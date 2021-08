Los eventos en plena pandemia ¿Cómo se han adaptado? Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de agosto de 2021, 10:36 h (CET)

Después del confinamiento, los eventos han vuelto, pero requieren de nuevas medidas de seguridad con las que muchas empresas de azafatos y azafatas no están familiarizadas. Durante la pandemia, los eventos se cancelaron debido a la alta probabilidad de contagio.

Por esta razón, Siglo XXI Azafatas ofrece su staff altamente preparado y formado para proporcionar una seguridad absoluta a los asistentes de cualquier tipo de evento. Este staff está compuesto por azafatas/os, promotoras/es, promotoras/es especializadas/os, camareras/os, etc.

¿Cómo son los eventos en la era pos-COVID19? Después de más de un año de pandemia, los eventos presenciales han regresado con fuerza, pero con grandes cambios. Ahora, existen ciertos protocolos de seguridad que deben ser acatados por empresas y asistentes en cualquier evento para evitar contagios.

Con este fin, el staff contratado debe estar cualificado para que todas las medidas se cumplan como, por ejemplo, tomar la temperatura de cada asistente, proporcionar desinfectante, indicar con carteles informativos a los asistentes, desinfectar los espacios, asegurar una ventilación óptima de las salas, recordar el uso de la mascarilla o verificar que no se acumulen muchas personas. Además, cabe destacar que es importante digitalizar el evento, con códigos QR o pago con contactless, para que los asistentes tengan el mínimo contacto con cualquier objeto que otra persona haya podido tocar.

Con este protocolo, las empresas demuestran su preocupación ante la pandemia y priorizan la salud de sus empleados y asistentes al evento. Teniendo esto en cuenta, el personal de Siglo XXI Azafatas cuenta con profesionales con alta capacidad resolutiva que pueden encargarse de estos y otros protocolos específicos para que cualquier evento marche a la perfección.

Qué otros servicios ofrece Siglo XXI Azafatas En Siglo XXI Azafatas conocen muy bien los detalles que conlleva la realización de reuniones presenciales, por lo que brindan todos los servicios necesarios y se anticipan a posibles problemas. Entre las cualidades que lo destacan están las azafatas y azafatos o asistentes de protocolo, ideales para eventos oficiales e institucionales. Por otro lado, se encuentran las azafatas o azafatos de imagen, que también pueden ser bilingües y que son recomendados para inauguraciones, eventos deportivos y estrenos de cine, entre otros.

Otro servicio que ha tenido mucho éxito es el de las/os azafatas/os demostradoras/es, los cuales se encargan de exponer y explicar el uso de productos ante los nuevos posibles clientes, respondiendo sus posibles preguntas e incentivando la venta.

Estos y otros servicios pueden ser consultados en la página web de Siglo XXI Azafatas. Asimismo, ofrecen una consulta gratuita telefónica para que los interesados pueden averiguar qué tipo de servicio es necesario para su evento, el coste y cualquier dato que se solicite.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.