VIVEROS FLORAMA: ¿Cómo elegir las plantas en un vivero?

En la temporada de otoño y en el invierno es un buen momento para diseñar jardines, elegir las plantas y comprarlas. Esto se debe a que en esta época del año la mayoría de las plantas están inactivas, es decir, en reposo. Por lo tanto, la plantación no causará ningún estrés VIVEROS FLORAMA uno de los mejores viveros en Madrid, ofrece algunas explicaciones que ayudarán a elegir las plantas antes de tomar una decisión.

Antes incluso de ir al vivero, se debe comprobar el tipo de suelo en el que se quiere cultivar las plantas y la exposición de un futuro jardín. Este paso esencial garantizará el crecimiento óptimo de las plantas y, por lo tanto, una buena inversión.

Consejos para elegir el mejor vivero de plantas

Comprobar el hábito de crecimiento de la planta y el aspecto general

En los viveros, las ofertas de plantas y flores de jardín, así como árboles y arbustos son muy amplias y el número de plantas es siempre constante en las estanterías.

Es un error común comprar plantas cuando llega el verano. Esta opción, aunque es tentadora, no garantiza que se encuentre una amplia oferta a la hora de comprar una especie en específico.

El mejor momento para comprar plantas anuales es al principio de cada temporada. Sin embargo, si se desea comprar un árbol o arbusto, la mejor época es el otoño y el invierno: desde finales de noviembre hasta mediados de marzo.

“La planta debe estar equilibrada, esto es esencial para ayudarlas a crecer correctamente”.

Árboles

En un árbol, la copa (es decir, la parte superior del árbol que contiene las ramas) debe estar bien proporcionada y tener ramas alrededor del tronco, sin que se enreden. En algunas especies particulares, la parte superior debe ser recta y las ramas deben estar sanas.

La copa (la parte ancha del tronco en contacto con el suelo) debe estar libre de hongos y no debe tener heridas en el tronco. Si hay una herida, se debe curar ya que tiende a bloquear los patógenos dentro de la planta.

Arbustos

En el caso de los arbustos, los criterios de selección son más o menos los mismos, pero a menor escala. Es necesario comprobar también que no hay una gran cantidad de madera muerta en el centro de la planta. Esto suele significar que no se ha mantenido regularmente y no se ha podado adecuadamente.

Como consejo, la calidad del suelo es un buen indicador de lo bien que se ha mantenido la planta. Si el sustrato está seco, se deshace bajo los dedos y crea polvo, o deja las raíces a la vista, la planta no ha sido cuidada adecuadamente.

Observar el estado fitosanitario de la planta

Comprobar la salud y el vigor de una planta es una tarea difícil. El objetivo es erradicar cualquier posibilidad de enfermedad debida a ataques de insectos dañinos, hongos o cualquier otro inconveniente. Obviamente, la lista no es exhaustiva y cada tipo de planta tiene sus propios puntos débiles que sería imposible enumerar en este artículo.

Posibilidades de enfermedades previamente detectadas:

- La decoloración de las hojas y, por tanto, el blanqueo, el amarillamiento o la aparición de polvo blanco pueden ser consecuencia de un exceso de agua, de luz o de una combinación de ambos.

- Las hojas ampolladas o pegajosas son también un signo de patologías o plagas que pueden perjudicar el crecimiento de la planta: ampollas, daños causados por insectos (como cochinillas y pulgones) o fumagina, una enfermedad que seca las hojas y las cubre de pigmentos grisáceos o incluso negros.

- En lo que respecta a las partes leñosas de la planta, es aconsejable comprobar el aspecto general del tronco, la presencia de manchas no naturales, como manchas marrones, pequeñas ampollas, que pueden ser signo de quemaduras solares, decoloración, hongos, etc.

En cuanto al aspecto general de la planta, el signo más revelador de buena salud es la ausencia de flores marchitas que no sean las debidas a su ciclo normal, de ramas rotas o muertas, de heridas, etc.

Cualquiera que sea el signo que se vea en la planta que se desea comprar, es necesario buscar asesoramiento con un experto en el sector que pueda responder a todas las preguntas y dudas que surjan.

Evitar comprar plantas en flor

La abundante floración de una planta en un vivero es tentadora, pero a menos que sea un jardinero experimentado, es mejor limitarse y elegir una planta en ciernes.

Técnicamente, una planta en floración aporta mucha energía para florecer y, por tanto, no necesita el estrés adicional de la aclimatación a un cambio de entorno para continuar su crecimiento.

Por lo tanto, cuando se trasplanta, una planta tiene que enfrentarse a un cambio en la temperatura del suelo, la estructura y la textura del suelo y la exposición solar. Todos estos criterios a los que tiene que acostumbrarse para orientarse.

¿Cuáles son las ventajas de comprar plantas en un vivero?

Las ventajas de comprar plantas de jardín en los viveros son muchas. Estas son algunas de los más importantes:

Preparación adecuada de una planta para su desarrollo

El cuidado es lo que distingue a un buen vivero de plantas de otros lugares que venden plantas ornamentales.

Se trata de un proceso que consiste en trasplantar las plantas varias veces, proporcionándoles mejores condiciones para el desarrollo.

El vivero da a la planta el espacio necesario, facilita el cuidado y produce un sistema radicular sano. Una planta preparada de este modo se adaptará más fácilmente a cualquier jardín.

El vivero ofrece las condiciones adecuadas para el cultivo de plantas

Los viveros de plantas es un lugar especializado en el cultivo de árboles y arbustos ornamentales. Gracias a la competencia de los empleados y a los años de experiencia, es capaz de ofrecer las condiciones adecuadas para el cultivo de plantas de jardín.

Los factores más importantes son la luz solar adecuada, la temperatura y el mantenimiento diario de las plantas. Estas condiciones nunca serían posibles en otros lugares de cultivo de plantas.

El vivero es atendido por profesionales en el sector

Los empleados deben poseer el conocimiento y la experiencia necesaria para ocuparse de forma exhaustiva de las condiciones adecuadas para el cultivo de plantas.

Son empleados cualificados que ayudarán y aconsejarán sobre una especie concreta de plantas o si no se tiene conocimiento sobre qué plantas es la mejor para el jardín.

Un experto que trabaja en el vivero responderá a todas las preguntas y aconsejará sobre el cuidado de las plantas que se haya elegido.

Un vivero dispone de una amplia gama de especies de árboles y plantas

Los viveros ofrecen tanto plantas populares como únicas, para poder elegir los ejemplares más bonitos y la elección no se limite a unas pocas especies comunes.

La amplia selección permite elegir las plantas que mejor se adapten al jardín.

El vivero se encarga de mantener las plantas sanas

Las condiciones de cultivo en el vivero son las mejores, por lo que las plantas que se cultivan rara vez enferman. Esta tarea es asignada por el personal cualificado, el espacio necesario y las condiciones adecuadas para cada especie.

Gracias a los procedimientos mencionados, los empleados se aseguran de que las plantas tengan el sistema radicular adecuado y puedan adaptarse a las condiciones del nuevo jardín.