AleaSoft: Francia: Principal productor nuclear europeo también con altos precios en primera mitad de 2021

viernes, 13 de agosto de 2021, 14:08 h (CET) El mercado francés registró en el primer semestre de 2021 altos precios de electricidad al igual que el resto de mercados eléctricos europeos. Las causas fundamentales fueron la subida de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2. Francia continúa siendo un exportador neto de electricidad, generada fundamentalmente a partir de energía nuclear Precios de la electricidad

El mercado EPEX SPOT de Francia se sitúa normalmente en la franja de los mercados con precios más bajos de Europa. En los últimos meses se ha visto afectado, al igual que el resto de mercados europeos, por las subidas de los precios del gas y los derechos de emisión de CO2.

Los precios de la electricidad durante el primer semestre de 2021 en el mercado EPEX SPOT de Francia fueron altos, al igual que en otros mercados de Europa. El precio promedio de los seis meses fue de 58,48 €/MWh, que se corresponde con el precio más alto para un primer semestre desde 2008. El segundo trimestre de 2021 también fue el de mayor precio desde 2008, y a escala mensual el mes de junio, con un precio promedio de 78,37 €/MWh, fue el mes con el precio más alto desde febrero de 2012.

El último día del primer semestre de 2021 fue el de mayor precio de dicho período, con un precio diario de 90,24 €/MWh que en esa fecha fue el precio promedio diario más alto de los últimos dos años y medio. En general, los precios durante la primera mitad de 2021 aumentaron un 44% respecto al semestre anterior. Si la comparación se realiza en términos interanuales, la cifra de crecimiento se eleva al 147%. La tendencia creciente que se observa en los precios del mercado francés se debe en gran parte a la subida de los precios de los combustibles y de los derechos de emisión de CO2 que han afectado también al resto de mercados europeos.

El precio horario más alto durante los seis meses analizados se alcanzó en la última hora del 7 de abril, cuando el mercado casó a un precio de 163,77 €/MWh. Estos altos precios registrados en abril se debieron fundamentalmente a una bajada de las temperaturas y una escasa producción renovable.

En el mercado EPEX SPOT de Francia se suelen producir precios negativos en las horas en las que la demanda nacional es baja y la producción con fuentes renovables es alta. Un ejemplo de un día con estas características fue el 9 de mayo de este año. El precio horario mínimo del primer semestre de 2021 se alcanzó ese día ª las 2 de la tarde, con un valor de ‑66,18 €/MWh y el precio diario fue 6,65 €/MWh, que también fue el mínimo diario de los seis meses. No se alcanzaba un precio diario tan bajo en el mercado francés desde el 5 de julio de 2020.

Demanda de electricidad

En el primer semestre de 2021 la demanda eléctrica de Francia superó en un 8,0% el registro del mismo período de 2020. Esta recuperación se debe a las afectaciones que las medidas tomadas en el país a partir de marzo de 2020 para frenar la propagación de la COVID‑19 provocaron en la demanda. El incremento más notable fue en el segundo trimestre de 2021 cuando la demanda aumentó un 13% en términos interanuales.

En la segunda semana de enero de 2021 la demanda alcanzó máximos diarios que no se veían desde 2017, como consecuencia de las bajas temperaturas en ese período. En general, los valores mensuales fueron similares a los de 2019 durante todo el semestre, evidenciando la recuperación de la demanda de los efectos de la pandemia.

La demanda total de los primeros seis meses de 2021 fue de 242 TWh, lo que representó un incremento del 10% respecto a la segunda mitad de 2020.

Producción por tecnologías

Francia es el país que encabeza la lista de mayores productores de electricidad proveniente de energía nuclear en Europa y el segundo del mundo, por detrás de Estados Unidos. Desde hace más de una década, casi la mitad de la capacidad instalada en el territorio francés para generación de electricidad corresponde a esta tecnología, por lo que no sorprende que ocupe cerca de tres cuartas partes del mix de generación de electricidad.

La producción con energía nuclear fue predominante en el balance de electricidad durante 2020 y el primer semestre de 2021, secundado por la producción con energía hidroeléctrica. La producción nuclear se incrementó un 4,3% en términos interanuales durante los primeros seis meses de 2021 y cubrió el 69% de la generación total. Respecto al semestre anterior, el ascenso de la producción nuclear fue del 13%. Francia tiene como objetivo reducir en un 50% la electricidad generada con energía nuclear para 2035. El plan es cerrar 14 de los 58 reactores nucleares con los que cuenta actualmente.

Las renovables aportaron un 23% al mix de generación de electricidad entre enero y junio de 2021, registrando descensos del 2,9% respecto al mismo período de 2020, a causa de las caídas de las producciones hidroeléctrica y eólica. La producción solar ascendió un 8,5%. Sin embargo, comparando respecto al semestre precedente, hubo una recuperación de la producción con tecnologías renovables de casi un 25%, donde también se vio la subida de la producción solar de un 12%, un incremento del 39% de la producción hidroeléctrica y del 8,6% de la eólica. Para el 2030 Francia se plantea aumentar hasta un 40% la porción que cubren las renovables en el balance energético de la nación.

La generación con combustibles fósiles ocupó el tercer lugar en cuanto al aporte al balance de electricidad en el primer semestre de 2021. La variación que más resaltó entre todas las tecnologías fue la de la producción con carbón, que se quintuplicó respecto a la baja producción de 0,3 TWh en el mismo período de 2020, mientras que aumentó un 62% respecto a los seis meses anteriores cuando alcanzó 1 TWh. La generación con gas registró un ascenso interanual del 1,6% y se redujo un 5,1% respecto al segundo semestre de 2021. Se espera que se cierren las últimas centrales eléctricas de carbón en 2022, con vistas a reducir en 2030 el consumo de electricidad producida con combustibles fósiles en un 40% respecto a 2012.

Futuros de electricidad

Durante los primeros seis meses de 2021 los precios de los futuros de electricidad del próximo año 2022 registraron un comportamiento fundamentalmente al alza. El precio de la última sesión del primer semestre, el 30 de junio, fue 73,65 €/MWh. Esto representó un incremento del 43% respecto al precio de la primera sesión del período.

Interconexiones internacionales

Durante el primer semestre de 2021 los intercambios de energía entre Francia y los países a los que esta interconectado su sistema eléctrico fue predominantemente exportador, al igual que en el primer y segundo semestre de 2020. Aunque si se compara el saldo de los primeros semestres de 2020 y 2021 se puede notar una reducción del 30% en este último. Por el contrario, comparado con el segundo semestre de 2020, en el conjunto de los primeros seis meses del año se registró un incremento del 53%.

Los países a los que más se exportó energía durante la primera mitad de 2021 fueron, en orden decreciente, Reino Unido e Italia. La diferencia entre las exportaciones y las importaciones hacia y desde Reino Unido fue de 8,3 TWh, mientras que en el caso de Italia fue de 7,3 TWh, en ambos casos con saldo exportador. Por otra parte, el único país con el que el saldo fue en el sentido importador fue Bélgica, siendo notable el incremento del 52% en el volumen de intercambios con respecto al segundo semestre de 2020 y del 48% respecto al primer semestre del propio año. En el caso de la interconexión con España, esta fue la de mayor circulación para ese semestre.

Análisis de AleaSoft sobre las perspectivas de los mercados de energía en Francia

Los altos precios que se observan actualmente en los mercados eléctricos, tanto en el francés como en el resto de mercados europeos, evidencian la necesidad de contar con una estrategia de compraventa de energía diversificada, que permita minimizar los riesgos de precios del mercado. Para esto es necesario contar con previsiones de precios de los mercados eléctricos en los distintos horizontes. Actualmente en AleaSoft se están realizando promociones especiales de las previsiones de corto y medio plazo para la mayoría de los mercados eléctricos europeos incluido el mercado EPEX SPOT de Francia.

El próximo webinar de AleaSoft tendrá por título “Los mercados de energía en la salida de la crisis económica un año después”, y se realizará el 7 de octubre. A los expertos de AleaSoft se sumarán en esta ocasión ponentes de Deloitte para analizar la evolución de los mercados justo un año después de haber realizado en octubre de 2020 un webinar también con ponentes de esta compañía. También se debatirá sobre las perspectivas de la financiación de proyectos de energías renovables y la importancia de las previsiones en las auditorías y en la valoración de carteras.

