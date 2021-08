La empresa Metal·làser estrena blog en su web Comunicae

viernes, 13 de agosto de 2021, 13:59 h (CET) Metal·làser ha inaugurado un blog que será un apartado nuevo en su página web La empresa Metal·làser cuenta con más de 20 años de experiencia y cuenta con un equipo de profesionales formados para realizar cualquier tipo de trabajo del sector obteniendo así los mejores resultados. Se sitúan en Polinyà, concretamente en la Calle Pintor Joan Miró, 22 E, Pol. Ind. Can Humet de Dalt 08213.

Gracias a sus dos máquinas de alta gama pueden ofrecer un buen producto a sus clientes. Trabajan con las mejores marcas, pudiendo garantizar así a sus clientes piezas de alta calidad, además, aprovechan el material al máximo para reducir costes y no malgastar producto innecesariamente.

Realizan un trabajo a través de un proceso de corte frío, con lo cual no existe distorsión ni endurecimiento del material.

Se trata de una empresa que se encuentra en pleno auge y busca que los clientes cuenten con ellos a la hora de realizar corte por chorro de agua.

Para que el usuario tenga una mayor experiencia y pueda entender más cosas del sector, han decidido inaugurar un nuevo apartado en la página web. Se trata de un blog donde se subirán noticias y otros artículos de interés para los internautas. Se ha creado este apartado para ir subiendo regularmente contenido de la actualidad y también informativo que tenga relevancia en este sector.

El blog se situará en la página web y tendrá una apariencia muy intuitiva que permitirá hacer una lectura fácil del contenido a todos los públicos.

Para visitar el blog se podrá acceder a través del siguiente enlace: https://metalaser.com/blog/ o buscando el apartado en la página web.

Para saber más acerca de los servicios que ofrecen puedes contactar con ellos a través del correo electrónico: metalaser@metalaser.com o a través del siguiente número de teléfono: 93 713 11 59.

