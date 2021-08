Schneider Electric anuncia el primer centro de datos de refrigeración líquida todo en uno

El primer centro de datos modular prefabricado del mundo con refrigeración por inmersión de precisión a nivel de chasis permite un procesamiento de alto rendimiento y seguridad integral, EcoStruxure™ Modular Data Center. La configuración estandarizada permite almacenar una carga IT de hasta 60kW con un PUE de alta eficiencia de 1,03. Gestión y servicios simplificados con monitorización en cualquier momento y lugar y soporte de servicio a través de un smartphone Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el lanzamiento de un centro de datos modular todo en uno con refrigeración líquida EcoStruxure. Integrado por Avnet y con refrigeración de inmersión de precisión a nivel de chasis de Iceotope, el nuevo módulo prefabricado permitirá desplegar con mayor fiabilidad las aplicaciones edge computing de alto rendimiento (HPC) más intensivas en CPU y GPU en entornos difíciles y remotos. Desde la fabricación industrial y la automoción hasta las telecomunicaciones, el ejército, la minería, el petróleo y el gas, esta novedad del mercado permite procesar los datos en tiempo real más rápido, con mayor innovación, eficiencia y menos tiempo de espera.

Ubicada en un armario estándar ISO de 20 pulgadas, la nueva solución All-In-One tiene capacidad para una carga informática estándar de 60 kW, con una capacidad informática de hasta 336 kW disponible como solución a medida. El sistema también incluye un SAI trifásico Galaxy VS de 80 kW, una batería de reserva completa, protección contra incendios, rechazo de calor totalmente integrado y refrigeración redundante. La supervisión y la gestión remotas tanto del entorno físico como de los equipos informáticos se realizan con el premiado software EcoStruxure.

Como parte de la gama de centros de datos modulares EcoStruxure, el módulo prefabricado Liquid-Cooled All-In-One ofrece una solución rápida, flexible y predecible, con la misma calidad y funcionalidad que una instalación tradicional. Permite diseñar, construir e instalar una nueva capacidad de centro de datos en solo una fracción del tiempo necesario para adquirir y desarrollar entornos de centros de datos tradicionales. Todos los equipos se instalan en fábrica y se prueban para proporcionar un rendimiento resiliente y predecible con un riesgo reducido desde el primer día.

Mayor seguridad, resiliencia y eficiencia con la refrigeración por inmersión de precisión a nivel de chasis:

Diseñado para operaciones sostenibles, el nuevo módulo All-In-One combina una alta eficiencia con un PUE ultrabajo

Utilizando el chasis refrigerado por líquido Ku:l 2 de Iceotope, integrado con el sistema de rack refrigerado con líquido NetShelter de Schneider Electric, los equipos informáticos de función crítica se aíslan completamente del entorno y se refrigeran por inmersión con precisión en una caja sellada e impermeable al polvo, los gases y la humedad. Los equipos informáticos, de almacenamiento y de red, seguros y a prueba de interferencias, cuentan con un nivel adicional de seguridad física y de conexión de E/S.

"Hoy en día, la demanda de las CPU y GPU más potentes ha aumentado en prácticamente todas las aplicaciones de IT, mientras que, al mismo tiempo, la competencia por el espacio se ha vuelto muy intensa", afirma Robert Bunger, Director de Programas de la Oficina del CTO de Schneider Electric. "El nuevo módulo de centro de datos prefabricado y refrigerado con líquido All-In-One resuelve la necesidad de implantar sistemas de procesamiento intensivos en un entorno compacto, seguro y específico, que puede instalarse prácticamente en cualquier lugar en tan sólo seis semanas."

Mayor fiabilidad y visibilidad en las ubicaciones más remotas:

Monitorización y gestión activas con EcoStruxure IT Expert, el software DCIM de Schneider Electric, abierto, interoperable y que no depende de ningún proveedor, para centros de datos, IT distribuidos y Edge. Para más información, visitar www.schneider-electric.com/ecostruxure-it y prueba EcoStruxure IT Expert gratis durante 30 días.

Mayor fiabilidad a través de EcoStruxure Asset Advisor, un servicio de monitorización remota habilitado en la nube que puede supervisar, solucionar y hacer un seguimiento de los problemas de manera rápida y eficiente.

Gestión avanzada Out of Band (OOBM) proporcionada a través del ordenador de una sola placa Avnet MaaXBoard con API compatible con Redfish para la gestión de los equipos de IT incluso cuando los servidores están apagados o no responden.

Schneider Electric ha anunciado previamente una alianza con Iceotope y Avnet, que permite que los servidores de nivel empresarial de una serie de fabricantes de equipos originales se integren con una infraestructura de refrigeración por inmersión de precisión a nivel de chasis antes del montaje, lo que aumenta la velocidad y la comodidad de las instalaciones y reduce los riesgos de servicio asociados a la instalación sobre el terreno de los equipos de servidor.

Para obtener más información sobre el nuevo centro de datos prefabricado de refrigeración líquida todo en uno de Schneider Electric, visitar la página web.