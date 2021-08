4 consejos para ahorrar y mantener el frigorífico en perfecto estado durante las vacaciones, según Hisense Comunicae

viernes, 13 de agosto de 2021, 11:38 h (CET) Llega el verano y con él, una de las épocas favoritas y más esperadas para muchos, unas semanas para tomarse un merecido descanso, viajar y desconectar en otros lugares tras un año intenso. De cara a los preparativos, hacer correctamente la maleta y no olvidar nada es uno de los principales objetivos, sin embargo, también es muy importante preparar todos los electrodomésticos del hogar para esas semanas de ausencia de forma adecuada para evitar sorpresas desagradables a la vuelta Llega el verano y con él, una de las épocas favoritas y más esperadas para muchos, unas semanas para tomarse un merecido descanso, viajar y desconectar en otros lugares tras un año intenso. De cara a los preparativos, hacer correctamente la maleta y no olvidar nada es uno de los principales objetivos, sin embargo, también es muy importante preparar todos los electrodomésticos del hogar para esas semanas de ausencia de forma adecuada para evitar sorpresas desagradables a la vuelta. En este contexto, Hisense, empresa líder en tecnología de consumo, ofrece cuatro sencillos y útiles consejos para cuidar de los frigoríficos durante estas vacaciones.

- Apagar el frigorífico. Es recomendable desconectar el frigorífico si va a estar un largo periodo tiempo sin utilizar. La principal razón es el ahorro, puesto que el consumo de energía eléctrica del frigorífico supone más del 30% del consumo total de todos los electrodomésticos del hogar. Algo muy a tener en cuanta ahora que el coste de la electricidad marca máximos históricos. Según un reciente estudio publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el coste de tener un frigorífico funcionando durante un mes puede ser aproximadamente de entre 3,5 y 7 euros en función del tamaño. No obstante, si se trata de un viaje corto de entre una semana y 10 días, en ese caso, puede dejarse el frigorífico en marcha.

- Limpiar el frigorífico antes de irse de vacaciones. Además de no dejar ningún alimento dentro de frigorífico para evitar que caduque, Hisense recomienda limpiar de forma correcta todo el interior y dejar las puertas abiertas para que no se produzcan malos olores.

- Activar la función vacaciones. Se trata en cierta forma de un modo de reposo, una función muy útil donde automáticamente la temperatura del frigorífico se cambia a 15 °C para minimizar el consumo. Esta función, que todavía es una gran desconocida, se ha incorporado algunos de los productos de Hisense para evitar que el frigorífico desperdicie energía en momentos en los que no se usa regularmente o lo que se traduce en un mayor control de la factura de la luz.

- Sacar partido al congelador. Otro de los consejos que ofrece Hisense es otorgar un mayor protagonismo al congelador durante las vacaciones. Las bajas temperaturas permiten conservar con total normalidad raciones de comida. De esta forma, a la vuelta de las vacaciones, a pesar de tener la nevera vacía, el congelador será el mejor plan B.

Cabe destacar que la tecnología es un perfecto aliado en estos casos. Hisense cuenta con una amplia cartera de frigoríficos de vanguardia que se adaptan a las necesidades de cada cliente y sin duda facilitan su día a día.

