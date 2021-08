España seguirá siendo líder en exportación a Marruecos desde la EU por encima de Francia, según Q-CMIM Comunicae

viernes, 13 de agosto de 2021, 11:38 h (CET) Marruecos es uno de los países con más crecimiento económico de África. Esto sitúa a España en una posición privilegiada con respecto al resto de la UE, debido a su próxima situación geográfica. De hecho, España desbancó, con un 15,6% total de la UE, a Francia, y es el primer país al que Marruecos dirige su producción con un 24,61% del total De una manera más gráfica, según el Informe de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en 2020 aumentaron las exportaciones de España a Marruecos en 7.381 millones de euros (un 2,6% del total). No obstante, en el primer trimestre de 2021, ascendieron un 4,1% con respecto a 2020, hasta llegar a los 2.228 millones de euros.

Por ello, es importante que a la hora de exportar de manera reglada algunos productos, se tenga conocimiento previo de qué se solicita para dicha exportación.

“Gracias al certificado de conformidad de Marruecos, se podrá exportar de manera reglada algunos productos protegidos por este sello. Específicamente, el certificado CMIM, cubre material y equipos eléctrico-electrónico y juguetes. Con ello se asegura que cumple con todas las normativas y que no tiene ningún altercado a la hora de llegar a la frontera con Marruecos.”, indican desde CMIM.

Además, existen más de 500 normas que se deben de tener en cuenta a la hora de exportar productos a este país. Entre ellas se especifica qué productos están prohibidos, como los enumerados en el artículo 115 del Código Aduanero:

Animales y productos procedentes de países contaminados;

Los estupefacientes y psicotrópicos;

Las armas de guerra y las municiones;

Todas las producciones indecentes o las que puedan perturbar el orden público;

Todos los productos con una reproducción del retrato de S.M. el Rey o de un miembro de su familia. El proceso de exportación no es algo simple y debe ser preparado previamente con rigurosidad. Por eso desde CMIM ayudan a aquellas empresas que necesiten exportar material y equipos eléctrico-electrónico y juguetes, con la seguridad de que llegará a su país de destino sin incidentes.

