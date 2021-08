Dimensi-on presenta 30 cosas que se guardan en casa y se deben tirar ya Comunicae

viernes, 13 de agosto de 2021, 10:18 h (CET) El orden mental y el físico van de la mano, incluso en el hogar. Una casa organizada ayudará a conseguir las metas de orden y a vivir en armonía. Empezar con un ambiente libre de elementos que no son parte de la rutina diaria, permitirá conservar los objetos preciados en óptimas condiciones. Se puede tirar, donar, regalar... Desde Dimensi-on, especialistas en arquitectura y diseño de interiores, dan una lista de 30 cosas que se guardan y se habría que deshacerse de ellas ya 1.Tuppers sin tapa, amarillentos o muy usados que solo quitan espacio en el mueble de cocina

2. Todas las bolsas de plástico que se guardan en la cocina

3. Libros viejos que nunca se leyeron. Se pueden dónar.

4. Tickets o cupones caducados

5. Papeles de regalo usados

6. Móviles y dispositivos electrónicos que ya no se usan o están estropeados.

7. Medicamentos caducados

8. Revistas en papel que se han acumulado durante años

9. Agendas de otros años

10. Zapatos y el montón de ropa que ya no se usa o no vale

11. Esmaltes o maquillaje seco. Hay que fíjarse en la apariencia de estos y en sus fechas de vencimiento. Es sorprendente la cantidad que que se ha guardado por meses y que no sirven para nada.

12. Calcetines sin pareja

13. Bisutería sin color, rota o pasada de moda. Echar un vistazo al joyero, seguro que se consigue ganarle espacio

14. Películas en formato de VHS o DVD. Lo único que guardan es polvo y quitan espacio.

15. Pares de llaves antiguas

16. Manuales de instrucciones obsoletos

17. Adornos navideños viejos

18. Tarjetas de presentación que se han acumulado durante años

19. Toallas de baño ásperas

20. Calendarios viejos

21. Material de oficina que nunca se usa

22. Cables, enchufes y cargadores de móviles viejos

23. Juegos de mesa incompletos

24. Todo aquello que se ha comprado por impulso o se ha recibido como regalo y nunca se uso

25. Ambientadores gastados

26. Pilas usadas. Se deben llevar al contenedor de pilas más cercano

27. Guías telefónicas que ya nadie usa

28. Gafas de sol que no se ponen

29. Plantas artificiales de mala calidad

30. Neceseres y monederos que se guardan en el armario y nunca se utilizan

Acerca de Dimensi-on

Dimensi-on es un estudio de interiorismo en Madrid que cuenta con un equipo de sólidos profesionales, con amplios conocimientos técnicos en arquitectura de interiores y especialistas en realizar proyectos, reformas e interiorismo, ya sea para una vivienda, local u oficina.

La singularidad de su estudio reside en la diversidad y complementariedad de sus perfiles profesionales. Creativos y técnicos trabajan juntos en un ambiente de trabajo altamente estimulante que hace aflorar el dinamismo, la pasión y la cercanía que son sus señas identitarias.

Convierten cada proyecto interior en una experiencia única y se especializan en los proyectos “llave en mano”, para olvidar todos los problemas de la obra y poder disfrutar del proyecto lo antes posible.

Calle Sopelana, 11, Oficina 2.11, 28023 Madrid

dimensi-on.com

Dimension Estudio de Interiorismo

@dimensi_on

