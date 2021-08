MEDUSA SHISHA SHOP: La revolucionaria tienda de cachimbas que lidera el mercado europeo

Medusa Shisha Shop nació en el año 2016 como una pequeña tienda física de cachimbas en Valencia. En aquel momento, las cachimbas todavía no eran demasiado populares, por lo que pronto se convirtió en la primera tienda de la Comunidad Valenciana especializada en este sector. Tras mucho trabajo y esfuerzo por parte de todo el equipo, Medusa Shisha Shop consiguió hacerse un hueco en el panorama (primero español y luego europeo) del mundo de las cachimbas hasta convertirse en el líder indiscutible La verdad es que el tremendo éxito que ha tenido Medusa no extraña ni lo más mínimo, ya que se trata de una empresa que no ha parado de innovar y de reinventarse hasta conseguir ofrecer la mayor variedad de cachimbas y de marcas de todo el mercado, no solo en sus tiendas físicas, sino también a través de su página web. No obstante, su amplio catálogo no es lo único que le ha permitido distanciarse de sus competidores; este logro también se debe en gran medida a dos proyectos recientes que han tenido una grandísima acogida por parte de los fumadores de cachimbas: Medusa Second Life y Medusa Bro.

Medusa Second Life es una iniciativa que permite que cualquier persona venda una cachimba o accesorio que ya no utilice. Esto es algo muy beneficioso, tanto para el que vende, porque recibirá dinero (o Medusa Coins, un sistema de puntos), como para el que compra, ya que, si está atento, puede llegar a hacerse con verdaderas joyas a precios muy bajos.

Por su parte, con Medusa Bro, lo que buscan es recompensar la confianza de los clientes más fieles de la marca. Así, los que se unen a la familia de Medusa tienen siempre los envíos gratuitos, acumulan el doble de Medusa Coins en todas sus compras y pueden reservar productos antes de que salgan a la venta.

Ahora bien, lo que verdaderamente ha conseguido que Medusa llegue hasta los hogares de miles de fumadores es su filosofía de empresa. Para ellos, lo más importante es que los clientes queden plenamente satisfechos, no solo con los productos que compran, sino también con el trato recibido, tanto en la venta como en la postventa. Sin duda, estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia y los que han logrado que Medusa Shisha Shop se haya convertido en una empresa de renombre.

De hecho, actualmente Medusa cuenta con tiendas físicas en muchos puntos de España: Valencia, Alicante, Murcia, Madrid, Málaga, Barcelona, Granada, Jerez de la Frontera y Las Palmas de Gran Canaria, y sigue trabajando duro para abrir más tiendas en otras ciudades. Asimismo, también ha comenzado ya su expansión por el mercado francés (Acheter Chichas et Narguilés) y quién sabe hasta qué otros países podrá llegar en un futuro no muy lejano.

Si se comparte su filosofía de empresa y la idea de crear una tienda de cachimbas propia ha pasado alguna vez por la mente, pero no "te atreves" a empezar desde 0, la opción de abrir una franquicia puede ser muy interesante. El equipo de Medusa Shisha Shop proporcionará un asesoramiento integral durante todo el proceso. Además, también ofrecen formación continua para todos los trabajadores y, por supuesto facilidades de financiación. Se encontrará más información en su página web.

En definitiva, teniendo en cuenta todos los aspectos que se han ido mencionando a lo largo de este artículo, no queda ninguna duda de que Medusa Shisha Shop se ha ganado a pulso el hecho de ser la empresa líder del sector de las cachimbas, no solo en el territorio nacional, sino también en el europeo. ¿Hasta dónde llegarán las imparables ganas de Medusa Shisha Shop de comerse el mundo?