ALUVIDAL explica cómo ahorrar en aire acondicionado

Con la temida subida de la factura de la luz, conectar este verano el aire acondicionado puede llegar a dar mucho reparo Con el calor que está haciendo seguramente se puede uno preguntar cómo ahorrar en aire acondicionado. Pues la verdad es que hay muchas soluciones para ahorrar en aire acondicionado, como podría ser bajar las persianas o poner toldos en las partes más soleadas de la casa para evitar el calor por el impacto del sol.

La ventilación durante las horas del día en que la temperatura es más baja es una buena manera de mantener el fresco dentro de los hogares. Lo ideal es que a primera hora de la mañana y a última de la tarde se abran las ventanas, así como es bueno dejar las ventanas abiertas durante toda la noche, momento del día en el que no hace tanto calor.

Ahora bien, si durante la parte central del día el calor es tan intenso que se no queda más remedio que tener que conectar el aire acondicionado, se debe mantener mantener una temperatura de entre 24º y 26º grados para que el consumo no aumente, perfecta para sentirse bien en el hogar y para no forzar el aparato a trabajar muy intensamente, lo que se transforma en ahorro de energía. Si se tuviese que cambiar el aire acondicionado o instalar uno de nuevo, se recomienda que sea con clasificación energética A y con inverter, un sistema que regula la fuerza del motor para que este trabaje con la fuerza necesaria.

Uno de los mejores sistemas para evitar la entrada del calor son las ventanas de aluminio con RPT (Rotura de Puente Térmico), un sistema que no solamente sirve para aislar la casa de las bajas temperaturas en invierno, también sirve para protegerla de las altas en verano. El sistema de RPT es un sistema de aislamiento muy eficaz. Las dos partes de la ventana (interior y exterior) no se llegan a tocar, se crea una cámara entre las dos caras con la que se evita que, tanto el calor como el frío del exterior se trasladen al interior de las viviendas.

Teniendo presentes estos otros sistemas para mantener fresco el hogar, este verano podrá ahorrar en aire acondicionado y la factura de la luz no asustará.