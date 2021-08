Fallo de la batería, una de las causas por las que el coche se puede quedar ‘tirado’ estas vacaciones Comunicae

jueves, 12 de agosto de 2021, 13:38 h (CET) El calor hace que el ácido del interior de la batería se seque con más facilidad y, si la batería está cerca del final de su vida útil, tiene muchas más probabilidades de estropearse. Con motivo de la ola de calor, Norauto indica que la batería es uno de los elementos del vehículo que más problemas da durante el verano. Y es que se trata de elementos muy sensibles a los cambios bruscos de temperatura, sobre todo cuando hace mucho calor Una batería dura una media de 4 años. Sin embargo, si se superan los 20º se puede producir un envejecimiento más rápido. A esto hay que añadir que las baterías en buen estado se pueden ver afectadas, sobre todo cuando se usa el coche ocasionalmente o con poca frecuencia. Por ello, lo ideal es revisar el estado de la batería y del sistema de carga para que no haya fallos. En todo caso, si el coche no arranca se debe tener en cuenta que probablemente se deba a un fallo de batería.

Solo durante el verano pasado y en plena situación de pandemia, Norauto hizo más de 4.500 servicios de cambio e instalación de baterías a domicilio. Su servicio Easy Battery ofrece la opción de que un experto de Norauto acuda al domicilio y cambie la batería por una nueva en menos de 2 horas. Sin necesidad de ir al taller y evitando la problemática que supone tener que llamar a la grúa para que se lleve el coche.

¿Qué hacer si falla la batería y qué tener en cuenta?

1-Probar con unas pinzas y otro vehículo. Se recomienda utilizar unas pinzas si la batería tiene poca carga. Se deben conectar los bornes positivo con positivo y negativo con negativo. Además, la batería que intenta arrancar la de otro coche debe ser igual o superior que la que debe arrancar. Es recomendable revisar la batería en un centro especializado posteriormente.

2-Otra opción es utilizar un arrancador o booster. Realiza la misma función que las pinzas pero cuenta con un sistema de protección para evitar posibles daños.

3-Cambiar la batería. Es la mejor opción, especialmente si la batería tiene más de cinco años. Si es el usuario quien va a realizar el cambio de batería, hay que tener precaución para no provocar un cortocircuito que pueda dañar la electrónica del automóvil. En algunos casos es necesario realizar una reprogramación del sistema de gestión de la energía.

4-Sistema Start-Stop. La batería de un coche normal no es la misma que la de un automóvil con sistema Start-Stop. Son baterías especiales, con más capacidad y más potentes. Pueden ser EFB o AGM, dependiendo del tipo de automóvil y de la energía que necesite.

Si se descarga la batería de este tipo de coches, no se pueden conectar las pinzas a otro vehículo que no tenga el sistema Start-Stop. El propio sistema para conectar las pinzas es diferente.

Hay que destacar que para la sustitución de baterías en vehículos con sistema Start- Stop, es necesario conectar un equipo de diagnosis electrónica para configurar las centralitas electrónicas. Si se realiza el cambio sin el equipo, el circuito de carga no funcionará correctamente.

5-Coches mucho tiempo parados. En este sentido, si se va a dejar mucho tiempo el vehículo estacionado, la compañía recomienda usar un mantenedor de baterías o arrancar el vehículo con frecuencia. De esta forma, se evita que se descargue.

