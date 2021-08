Riot Games presenta los objetivos para la Pretemporada 2022 de League of Legends

Todavía quedan varios meses para terminar la temporada 2021 de League of Legends, pero desde Riot Games ya trabajan en las mejoras para la siguiente. La Pretemporada 2022 no tendrá grandes cambios, aunque servirá para reforzar algunos elementos que ya forman parte del juego e incorporar otros que los complementen.



Para empezar, Riot quiere aprovechar todavía más los dragones y las distintas Grietas para crear entornos únicos. Buscarán generar nuevos obstáculos del terreno que contribuyan a disfrutar de partidas únicas y que alteren su desarrollo tras la transformación del mapa. Asimismo, también tratarán de ampliar las posibles temáticas de los poderes del dragón y cómo esos poderes afectan a los campeones en la Grieta.



En cuanto a los objetos, la intención de Riot es que los jugadores sigan tomando decisiones a la hora de comprar objetos míticos con cada campeón, pero no en cuanto a los objetos legendarios. Algunos objetos deberían ser perfectos para algunos campeones concretos y no una opción general para la mayoría. Para evitar esto, habrá más opciones míticas para campeones de apoyo y mejoras para las opciones de objetos legendarios para magos, asesinos y tanques.



Las Runas también suponen un aspecto a mejorar para Riot. Para ellos, la identidad del árbol de Inspiración no está del todo clara, y buscarán ampliar el uso de sus runas clave. Además, realizarán algunos ajustes de equilibrio a las runas secundarias.



Por otro lado, desde Riot afirman que buscarán otorgarles a los equipos que van por detrás en las partidas más opciones estratégicas para que puedan remontar mediante objetivos. No obstante, esto no anulará por completo las ventajas que consigan los jugadores que dominen sus líneas, por lo que seguirán de cerca estos cambios para asegurarse de su equilibrio.



Los desafíos son uno de los sistemas que Riot Games quiere implementar durante la pretemporada 2022. A través del sistema de desafíos, los jugadores recibirán recompensas por todos los objetivos divertidos, únicos y desafiantes que completen durante las partidas. Algunos de los objetivos concretos que se quieren cumplir con la versión final de los desafíos son los siguientes:





Que jugadores puedan demostrar su nivel de maestría y su dedicación a League of Legends.

Que los jugadores puedan ver y comparar una gran variedad de logros en League of Legends.

Que los jugadores tengan diferentes tipos de desafíos y logros por los que esforzarse.

El sistema de desafíos busca que los jugadores tengan objetivos amplios y representaciones visuales de los mismos en todo League of Legends para que los completen y compitan entre ellos. Con esto, Riot quiere agrupar los diferentes sistemas, como la maestría de campeones, las Efigies, las partidas clasificatorias, los niveles, los eventos y la colección, de forma que siempre haya algo para todos los jugadores.



Este sistema, aunque puede pareceros similar al de las Efigies, está diseñado para destacar y encajar con otros sistemas. Gracias a este enfoque más amplio, el espacio único diseñado para el dominio específico de un campeón (como la maestría de campeón o las Efigies) seguirá siendo una parte importante de la experiencia de League of Legends. Así, el sistema permitirá desarrollar y mostrar la dedicación de los jugadores a sus campeones favoritos a lo largo del tiempo.



