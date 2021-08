La versión 9.0 de Wondershare Edrawmind presenta una nueva interfaz de usuario y funciones avanzadas Comunicae

jueves, 12 de agosto de 2021, 10:02 h (CET) MindMaster se convirtió en EdrawMind y trae nuevas funciones de marca avanzadas para todos los usuarios Como herramienta multifuncional de colaboración de mapas mentales y lluvia de ideas, Wondershare EdrawMind ha lanzado la versión 9.0, que aporta una nueva interfaz de usuario y funciones avanzadas como el modo de contorno y el posicionamiento sin ramas. Con esta nueva versión, EdrawMind pretende ofrecer una experiencia de trabajo más fluida y rápida y satisfacer las crecientes necesidades de los usuarios.

"EdrawMind 9.0 es la primera gran actualización del producto tras el cambio de nombre de MindMaster a EdrawMind", dijo Edwin Wang, Director de Producto de Wondershare EdrawMind. "Con la nueva actualización, hemos hecho el producto más fácil de usar que nunca. Hay una opción instantánea para convertir los mapas mentales en esquemas, mientras que el posicionamiento sin ramas de los mapas mentales permitirá a nuestros usuarios trabajar en mapas mentales flexibles.”

Algunas de las nuevas características de la versión 9.0 de EdrawMind son:

Interfaz de usuario mejorada y nuevos diagramas gratuitos

EdrawMind 9.0 tiene una interfaz más suave y amigable que antes. Oculta los diseños que no se utilizan y proporciona un acceso rápido a una extensa galería de mapas mentales. Los usuarios pueden acceder instantáneamente a la galería de ejemplos de mapas mentales en línea, que contiene más de 3000 mapas mentales compartidos por usuarios de todo el mundo.

Incluso los usuarios de cuentas gratuitas pueden ahora acceder a los diagramas de espina de pescado y de línea de tiempo, pues ya no están restringidos.

Modo de esquema

La nueva versión ofrece un modo de esquema que puede convertir instantáneamente los mapas mentales en esquemas editables. Ahora los usuarios pueden añadir imágenes, tablas, archivos adjuntos, comentarios e hipervínculos a sus esquemas, y es más fácil tomar notas.

Posicionamiento Sin Restricciones

Esta función de diseño mejorada es ideal para crear mapas mentales sin restricciones. Los usuarios pueden arrastrar cualquier rama y ampliarla como quieran para crear mapas mentales con posibilidades ilimitadas.

Nuevo Mecanismo de Guardado

Wondershare EdrawMind ha mejorado su mecanismo para guardar proyectos y archivos. Esta es la base de una próxima actualización con una herramienta que proporcionará colaboración en tiempo real para los proyectos de EdrawMind.

EdrawMind es una parte vital de Wondershare Edraw que proporciona soluciones rápidas, sencillas e ingeniosas para crear mapas mentales y hacer lluvias de ideas. También proporciona soluciones creativas para la planificación de proyectos, la gestión del conocimiento, el intercambio de ideas, la lluvia de ideas, y más.

Compatibilidad y Precio

El producto está disponible para Windows, Mac, Linux, iOS, Android y la Web, y los precios van desde 59 USD para los planes anuales.

Para las últimas noticias y actualizaciones de EdrawMind, visite www.edrawmind.com o síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, y Twitter.

Acerca de Wondershare

Fundada en 2003, Wondershare es líder mundial en el desarrollo de software y pionera en el campo de la creatividad digital. Con una potente tecnología, las soluciones que ofrecen son sencillas y cómodas, lo que hace que millones de personas en más de 150 países de todo el mundo confíen en Wondershare. Ayudan a sus usuarios a perseguir sus pasiones para que, juntos, puedan construir un mundo más creativo. Edraw es una filial del grupo Wondershare https://www.wondershare.es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.