La alternativa al concurso de acreedores: Comprotuempresa.es Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de agosto de 2021, 10:22 h (CET)

Una opción posiblemente valorada por una empresa cuando entra en una fase económica compleja y no es capaz de realizar los pagos exigidos es la de entrar en un concurso de acreedores.

Este proceso conlleva una serie de consecuencias negativas para la compañía y, por este motivo, han surgido alternativas para todas aquellas que quieran evitarlo.

Comprotuempresa.es es la compañía especializada en ofrecer soluciones a este obstáculo al que se enfrentan cientos de empresas a través de la compra de las mismas.

Una solución rápida y segura Cuando una empresa entra en problemas de liquidez que le impiden cumplir con sus compromisos financieros se avala en la Ley Concursal para buscar la continuidad mercantil de su negocio, a través de una acción legal en la que el dueño puede salir perjudicado.

Comprotuempresa.es no solo asegura el patrimonio de su cliente, sino que estudia en profundidad la situación real de la empresa, asesorándola con la opción más conveniente para su caso.

Comprotuempresa.es es el primer despacho que se especializa en la compra segura de empresas, donde abogados y economistas valoran el estatus financiero real, con transparencia y profesionalidad, ofreciéndoles a sus clientes la opción más segura. La venta de empresa puede ser una gran solución que le generará al dueño grandes beneficios, como la baja de los compromisos mercantiles. De este modo, podrá comenzar un nuevo proyecto.

Asesoría integral Además de asegurar el patrimonio y la seguridad mercantil del cliente, Comprotuempresa.es ofrece asesoría gratuita, brindando opciones fiables. Se encarga de la venta de la sociedad gestionando todos los procesos legales y mercantiles relacionados con ella, de manera ágil y en 24 horas. Además, cancela todos los avales en actuación de nuevos administradores o socios.

Las indicaciones ofrecidas a los administradores de las empresas evitan que estos gestionen incorrectamente la empresa y se enfoquen en la salvedad de los activos. De este modo, evitan incurrir en el pago de sus acreedores, que en muchos casos se hace por la recomendación errónea del equipo de trabajo. Esta acción incorrecta puede generar un delito de alzamiento de bienes o descapitalización de sociedad.

Antes de caer en la desesperación por la inminente falta de capital que genera retrasos en los pagos, decisiones precipitadas y la entrada al concurso de acreedores, lo mejor es la asesoría por parte de profesionales en el área y confiar en aquellos que buscan proteger los intereses del cliente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.