La historia del bingo y su popularidad actual ​Este juego de azar es muy antiguo y en tiempos anteriores se utilizó como un método de educación en niños Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 12 de agosto de 2021, 09:48 h (CET) El bingo es uno de los juegos de azar más populares. En principio, por ser uno de los más fáciles de aprender y hasta por tener una vinculación cultural con muchos países hispanos y, mayormente, del sur de Europa. También, por supuesto, goza hoy de gran popularidad por existir sitios como yobingo.es donde se puede conocer más sobre él, e incluso jugarlo, no limitándose a los cartones y a las bolas numeradas tradicionales, sino más bien adaptándose -el juego y los jugadores- a la nueva era con predominancia de lo digital.

Historia del bingo Los orígenes del bingo son difusos, puesto que muchos países y civilizaciones se atribuyen el divertido invento. Sin embargo, la historia oficial lleva a Italia como el lugar donde todo ocurrió. En la época del Imperio Romano, existía un juego en el que se tenían que completar tablones de madera con símbolos y figuras, y quienes los completaran primero ganarían. Algo similar al bingo que conocemos hoy.

Ya en Italia y Francia, posteriormente, se inició el bingo tal cual se conoce ahora, pero con el nombre de Lo Giocco del Lotto y Le Lotto, respectivamente, haciendo referencia a un juego de lotería, ya que no solo utilizaba números y letras, sino también símbolos y figuras.

No obstante, el bingo moderno, incluso, por el nombre de Bingo, se inventó y masificó desde los Estados Unidos en los años de la gran depresión, épocas donde las actividades de este tipo y los juegos de azar en general se incrementaron y popularizaron decididamente. El bingo online Como se decía, en la actualidad el bingo es muy popular, y gran parte de la responsabilidad la tiene la seguridad en juegos online, que permiten que los usuarios puedan jugar -e incluso ganar dinero real- desde sus móviles, tabletas y ordenadores, sin tener que acudir a ningún sitio o local fuera de sus domicilios, y en muchas ocasiones sin tener que comprometer sus datos personales, algo que a muchos no les hace demasiada gracia.

El bingo online se basa en software profesional auditado y diseñado para garantizar el azar y la aleatoriedad del sistema, de la aparición de las bolas y de la asignación de los cartones, por lo que puede ser incluso más justo y divertido que el bingo tradicional, y es una de las razones de que cada vez haya más jugadores. España, un lugar donde se juega bingo Los datos sobre el juego en España son elocuentes, aunque en los últimos años se habla más de otros tipos de juegos de azar -tanto digitales como físicos- que de los tradicionales como el bingo. A pesar de eso, en el último tiempo las tendencias han cambiado bastante y muchas personas han buscado juegos en línea directamente relacionados con el bingo, bien para pasar más tiempo en familia, para ocupar la mente o distraerse después de un día difícil, porque si por algo se caracteriza el bingo es por ser un juego que puede aportar diversión durante largas horas, siendo una afición que culturalmente se asocia a las tardes, a los adultos mayores, pero en fin, a cualquier persona que quiera buscar diversión y mucha emoción, aunque con un juego de azar que no tenga un componente tan adictivo. Beneficios de jugar al bingo Divertirse en grupo, favorecer la memoria, y desde el punto de vista de la salud, mejorar la coordinación ocular, la concentración y la capacidad de escucha, son cuestiones que se asocian a las personas que juegan bingo ocasionalmente.

Entre tanto, también está el hecho de poder ganar dinero, de poder incluso educar a través del Bingo -fue así como se popularizó su uso en Alemania-, o conocer gente nueva, como sucede con muchas partidas de bingo online. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.