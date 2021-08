Wanda-Halcyon Television ha anunciado hoy que han llegado a un acuerdo con Calvert Studios (Málaga) para rodar una notable campaña publicitaria con uno de los mayores fabricantes de automóviles alemanes que patrocinará tres de sus producciones televisivas Actores americanos rodarán una relevante campaña publicitaria en Andalucía.



Wanda-Halcyon Television ha anunciado hoy que han llegado a un acuerdo con Calvert Studios (Málaga) para rodar una notable campaña publicitaria con uno de los mayores fabricantes de automóviles alemanes que patrocinará tres de sus producciones televisivas.



Calvert Studios es un conjunto de estudios de última generación situados en Cártama, Andalucía, a solo 8 kilómetros del aeropuerto de Málaga, y abarcan más de 400 hectáreas.



Sus tres plataformas a diferentes niveles en la magnífica cordillera del lugar y una impresionante plataforma de agua al aire libre atraen a fotógrafos de todo el mundo.



El estudio atiende específicamente al sector automovilístico y la fotografía publicitaria comercial y de calidad.

Cuatro actores estadounidenses de tres nuevas series de televisión estarán en los primeros anuncios expuestos en publicidad exterior en España y Norteamérica, también en medios impresos nacionales e internacionales centrados principalmente en las 22 revistas propiedad de Penske Media (Variety, Rolling Stone...).



Los actores que participarán en el rodaje, la segunda semana de septiembre, serán:

Ciro Dapagio, protagonista del drama visceral de la mafia "MobKing-War of the Godfathers"



El músico y escritor George Van Mellaert, actor de reparto en un nuevo thriller de espionaje político: "Corruption of Justice".



Tracy Ann Hoyos Lopez, cuyos anteriores trabajos han sido: fiscal legal en California y actriz en obras de Shakespeare, es ahora actriz de reparto en el drama realista basado en clubes de motociclistas "Marked-The Unforgiven"



Y George Christie, autor y actor que también coprotagoniza "Marked-The Unforgiven”.



Lisa Cerone, directora de comunicación de Wanda-Halcyon Television, ha confirmado que la idea de utilizar a los patrocinadores de las series de televisión a través de los actores de las mismas y rodar en España sus campañas publicitarias, ha sido de los reconocidos ejecutivos publicitarios españoles: José Carmelo Morillas Onieva, José María Gómez, y también del ex director ejecutivo de Wanda-Halcyon, Pat Andrew.



El rodaje se llevará a cabo durante la segunda semana de septiembre.