Digitaliza tu estrategia comercial, cómo adaptarse al mundo digital con Valuexperience Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de agosto de 2021, 12:00 h (CET)

En los últimos años se han presentado cambios significativos en todos los sectores incluyendo el área laboral y empresarial. Esto ha generado que las necesidades del entorno cambien, incluyendo las de los clientes.

Con este fin, la empresa consultora Valuexperience brinda el programa de entrenamientoDigitaliza tu estrategia comercial para lograr la adaptación a la economía digital de modo exitoso y ocasionar un incremento en sus ingresos mediante estrategias de ventas. Este está dirigido a emprendedores, asesores comerciales, dueños de negocios y profesionales autónomos.

¿Por qué adaptarse a los cambios con Valuexperience? Digitaliza tu estrategia comercial, el exitoso curso de Valuexperience, tiene como objetivo transmitir conocimientos y habilidades de alto valor para que los empresarios puedan influir en el proceso de toma de decisiones del cliente, sin necesidad de realizar visitas presenciales.

Contar con estas habilidades es una ventaja con la que no todas las empresas cuenta, por esta razón, adquirirlas puede ser aún más beneficioso.

Además, según la experiencia de otros alumnos, ha ayudado a los empleados a analizar y conocer los resultados y objetivos de la compañía de forma más específica, asegurando una eficiencia mayor en el mundo digital empresarial.

Este curso de técnicas de venta profesionales se desarrolla en cuatro semanas mediante contenido 100% onlinecon webinars, foros, videoclases y hasta videotutoriales personalizados que ayudan a adaptarse a la economía digital. Para ello, forma en temas como la importancia de contar con un plan de igualdad, la redacción de emails o sobre efectivas estrategias de neuromarketing.

Beneficios de Digitaliza tu estrategia comercial Este curso de Valuexperience proporciona muchos beneficios a sus alumnos que aumentarán sus ventas y cambiarán su negocio completamente. Entre estas habilidades se encuentra el dominio de herramientas y técnicas digitales para realizar videoconferencias que permitan vender sus productos y servicios, perder el miedo a la cámara y a los medios tecnológicos. Por otro lado, desarrollar discursos de venta basados en las neuroventas, aprender a incidir en el proceso de toma de decisiones del cliente, destacar el valor de los productos y servicios propios para maximizar las ventas y, durante el proceso, desarrollar mensajes de valor que causen emociones positivas en los clientes. Finalmente, generar relaciones productivas con los clientes, sin necesidad de suplicar una visita comercial en un momento de distancia social.

Este programa de entrenamiento teórico-práctico fue el comienzo de un gran cambio. Recientemente, se llevó a cabo con los asesores comerciales de la red de concesionarios FCA Latam ahora Stellantis con resultados excelentes. Valuexperience proporcionó formación a 60 participantes, de los cuales 28 se convirtieron en embajadores del cambio de la marca porque no solo destacaron con sus notas, sino que además aplicaron lo aprendido a lo largo del programa y lograron incrementar sus ventas desde la primera semana del programa.

Digitaliza tu estrategia comercial puede ayudar a cambiar empresas e incrementar sus ventas en tan solo 6 semanas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.