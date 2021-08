Presentar reclamación ante la Administración Pública gracias a los servicios del bufete Defendo Abogados Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de agosto de 2021, 15:47 h (CET)

Por lo general, el proceso para realizar reclamaciones administrativas de cualquier tipo a órganos públicos españoles puede resultar un poco lento y complicado. Para presentar una reclamación ante la Administración Pública, bien sea la Agencia Tributaria, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un ayuntamiento u otro órgano, es necesario un estudio y una preparación previos.

Por este motivo, es muy recomendable contratar los servicios de un equipo de asesores legales cualificado, como es el caso del despacho Defendo Abogados, conformado por un equipo de abogados profesionales con años de experiencia en el sector del Derecho Administrativo.

Los abogados que forman parte de este bufete estudiarán y prepararán cualquier reclamación que quiera hacer un particular o una empresa, facilitando el proceso administrativo farragoso al cliente y brindándole toda la seguridad a este al dejar el trámite en manos de profesionales del sector.

¿En qué situaciones se reclama contra la Administración Pública? La autoliquidación o declaración de tributos como el Impuesto de Sociedades, el IVA o la conocida Declaración de la Renta son solo algunos de los motivos que pueden llevar a un particular o una empresa a presentar una reclamación ante la Agencia Tributaria, en caso de que la cantidad reclamada por el órgano público sea errónea.

Cuando se da una situación como esta, una de las vías más recomendadas para encontrar una solución de manera efectiva y sin tener que perder mucho tiempo en trámites es contar con la ayuda de un abogado especialista en Derecho Administrativo, quien se encargará de estudiar y presentar la correspondiente reclamación ante la Administración Pública.

Abogacía digital para la comodidad y practicidad del cliente El equipo de Defendo Abogados es especialista en el Derecho Administrativo, no solo en efectuar reclamaciones contra la Administración Pública española, sino también en otro tipo de trámites como los de extranjería o la plusvalía municipal. Adicionalmente al Derecho Administrativo, también dominan otra gran variedad de ramas jurídicas como son el Derecho Bancario, Derecho Mercantil, Derecho Civil, Derecho Laboral o Derecho Penal entre muchos otros.

Además de prestar los servicios de manera presencial, Defendo Abogados apuesta claramente por la abogacía digital. Por este motivo, ponen a disposición de particulares y empresas que necesiten hacer reclamaciones a la Administración Pública un despacho virtual, gracias al cual los clientes podrán tener siempre disponible un abogado por teléfono, chat y videoconferencia. Además, el bufete ofrece una primera consulta gratuita sin ningún coste ni compromiso para encontrar una posible solución a la problemática a la cual se enfrenta el cliente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.