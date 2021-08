Nace DMK el software que permite salvaguardar y transmitir el legado digital a los futuros herederos Comunicae

martes, 10 de agosto de 2021, 14:46 h (CET) La preocupación acerca de qué ocurre con la herencia o legado digital de una persona después de su muerte, o en caso de su incapacidad permanente, ha cobrado protagonismo en el último año. Para resolver este problema se ha creado DMK (Digital Master Key). El único software de gestión que permite, a través de aseguradoras, bancos y entidades financieras, resguardar de forma segura las claves que dan acceso al legado digital de sus clientes y otorgarlo de forma fácil e inmediata a sus herederos Los días de pandemia han supuesto un cambio en los hábitos de consumo, incrementando y consolidando las transacciones online. Se aceleró el consumo electrónico, aumentaron las contrataciones de servicios online y las compras a través de ecommerce subieron un 15% respecto a los días pre-pandemia (*datos procedentes del estudio 'El comprador influyente', realizado por The Economist para SAP en varios países, entre ellos España).

Actualmente, las personas pasan una parte esencial de su vida en Internet. Donde dejan un importante patrimonio personal compuesto por documentación, archivos, claves, imágenes, vídeos e información personal.

Este nuevo escenario genera que las personas necesiten gestionar sus activos digitales y plantea la urgencia de poder transmitir a futuro su herencia digital en la red. El usuario se pregunta qué ocurrirá, cuando ya no esté, con sus perfiles sociales, sus cuentas de correo electrónico, sus aplicaciones, sus medios de pago, los archivos y documentos que almacena en la nube y todos aquellos datos que quedan en el entorno online. En caso de fallecimiento, o incapacidad permanente, no solo le sobreviven sus familiares sino también sus datos, claves y contenidos en la red. Al ser el propietario la única persona que conocía las claves, a sus herederos les resulta muy difícil, comenzar a gestionar su patrimonio digital “post mortem”. Lo que hace recomendable, y cada vez más necesario, guardarlo y asegurarlo en vida.

Ante esta necesidad, DMK ofrece una solución a quienes desean tener protegidas, ordenadas y listas para ser transmitidas las claves de acceso a todo su legado digital.

DMK (Digital Master Key) es el único software de gestión existente en el mercado actual que, a través de una plataforma tecnológica única en el mundo, administra el legado y otorga la Herencia Digital a los beneficiarios elegidos por su cliente. Puede contratarse fácilmente a través de compañías aseguradoras, bancos y entidades financieras y está vinculado a la póliza del seguro del asegurado.

Entre los beneficios que ofrece DMK, a los usuarios que cuenten con este innovador producto digital para la custodia, otorgamiento y transmisión de los accesos a su legado digital, sus desarrolladores destacan:

#1 - Tranquilidad y confianza

Toda la información que el usuario guarde en DMK está protegida mediante un sistema de doble token y datos encriptados, con algoritmos únicos. Lo que la protege ante cualquier ciber ataque o intento de fraude.

#2 - Gestión sencilla

DMK puede gestionarse desde el móvil, Ipad, ordenador o desde cualquier otro dispositivo. Y el cliente puede actualizarlo tantas veces como lo desee a lo largo de su vida. Sin límites, almacenando el historial de cambios y con total confidencialidad.

#3 - Entrega inmediata a herederos

Los beneficiarios legales que reciban el patrimonio digital, podrán operar con él de desde el momento de recibirlo. Sin esperas ni demoras, tras acreditar la aseguradora, banco o entidad financiera el deceso o incapacidad del asegurado.

#4 - 0% posibilidad de error en la entrega

El legado digital se entrega a los beneficiarios mediante códigos de seguridad. Los datos se guardan encriptados en múltiples capas y cumplen los mismos protocolos de seguridad del servidor de las compañías aseguradoras, bancos y entidades financieras.

DMK ha sido desarrollado por la empresa multinacional, especializada en la implantación de plataformas y sistemas informáticos para grandes mercados, Biale Corp. Tiene su casa matriz en Málaga, España, y cuenta con delegaciones en América del Sur y Oceanía. Su equipo multidisciplinar incluye ingenieros y profesionales, australianos, chilenos y españoles.

