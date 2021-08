Servicio técnico especializado en instrumentos dentales en Precisión Médica Dental Emprendedores de Hoy

martes, 10 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

Las clínicas dentales manejan materiales que necesitan un mantenimiento constante, reparaciones y recambios y es muy importante contar con empresas que lo hagan de forma rápida y con calidad. Precisión Médica Dental es un centro especializado que se ocupa de proporcionar un servicio técnico de calidad, ya que trabaja con las 14 marcas más prestigiosas del mundo en el sector de la odontología y con un gran equipo de profesionales especializados y certificados al servicio de clínicas y laboratorios dentales.

Precisión Médica Dental: servicio técnico focalizado en instrumentos dentales Precisión Médica Dental cuenta con más de 20 años de experiencia en la, reparación y distribución de equipos de grandes marcas como KaVo, Bien Air, Sirona, W&H, NSK, Anthogyr, Nouvag, Satelec, Mk-Dent, Aseptico, ILion, Marathon, Saeshin y Veloce.

Conscientes de la necesidad de los odontólogos de cuidar su instrumental del desgaste y las averías, la empresa brinda a las clínicas dentales y laboratorios de prótesis dental servicio de recogida y entrega en caso de avería de material como turbinas, contra-ángulos, unidades de implantes, equipos de endodoncia, Air-Scalers, piezas de mano, micromotores etc. En caso de avería se puede llamar o rellenar el formulario, y se encargan de enviar su transporte a toda la península, los técnicos especializados se ocuparán de revisarlo, diagnosticarlo, encontrando los fallos mecánicos, eléctricos y de mantenimiento que los instrumentos presenten y enviarán un presupuesto profesionalmente detallado.

Por otro lado, también cuentan con un amplio stock de piezas de sustitución para sus turbinas de alta velocidad, motores quirúrgicos, contra-ángulos multiplicadores y reductores, entre otros.

Esterilización, una tarea fundamental en tiempos de pandemia Otra de las tareas de Precisión Médica Dental es asegurar la dotación de todo lo necesario para los equipos de esterilización y lubricación del instrumental dental rotatorio y, de esta forma, prevenir el contagio de enfermedades y proteger la salud de los dentistas y de sus pacientes.

Además, con un análisis inicial de las necesidades de los equipos que necesiten ser reparados, los expertos de Precisión Médica Dental asesoran y advierten a las clínicas cuando un aparato ya ha agotado su vida útil o ya no es seguro y debe ser cambiado por otro nuevo, proporcionando precios de cambio viejo a cambio de nuevo.

Cabe destacar que esta empresa también quiere brindar a sus clientes la posibilidad de contactar de forma online para responder de forma más rápida y emitir un presupuesto de forma totalmente gratuita en el momento.

El talento, el servicio ágil y el compromiso ético de todo el personal de Precisión Médica Dental está a disposición de la provincia catalana y de toda España para que el instrumental de los profesionales de la odontología sea una inversión exitosa, al contar con equipos duraderos en las mejores condiciones de operatividad y limpieza.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.