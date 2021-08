La metodología de FlexiCrianza para gestionar los límites y castigos de los hijos Emprendedores de Hoy

martes, 10 de agosto de 2021, 13:51 h (CET)

Cuando llegan los momentos de desobediencia o rebeldía, la educación de los niños y adolescentes se convierte aún más en un reto complicado. Con el objetivo controlar la situación sin perjudicar su relación con los hijos, muchos padres se cuestionan qué deben hacer.

Según los expertos de FlexiCrianza, el innovador método de educación a los hijos impulsado por psicólogos expertos, los líderes de la familia deben desarrollar un conjunto de habilidades de conciliación y manejo de emociones para los límites y castigos que les permita convertirse en guías o facilitadores y no en verdugos.

No existe un manual específico para ser un buen padre o una buena madre. Sin embargo, hay muy buenas prácticas y metodologías profesionales como las que viene ofreciendo FlexiCrianza por más de 25 años a padres que buscan alternativas para mejorar la educación y la relación con sus hijos de forma asertiva, desde el desarrollo de su propia personalidad.

Encontrar el esquema propio de formación La adolescencia es una de las etapas más difíciles de un ser humano porque es el momento en el cual se establecen los rasgos de personalidad y es precisamente en este punto donde algunos padres pierden la paciencia y llegan las situaciones de conflicto que traen consecuencias negativas para la familia.

Clara Ospina Flórez y Sergio Montoya, psicólogos con más de 25 experiencia en la área de formación para padres, han creado una metodología de formación llamada FlexiCrianza. Esta propuesta de modelo educativo plantea que cada familia debe encontrar su propio esquema de formación a través de buenas prácticas y establecimiento de límites necesarios para una mejor convivencia.

Esta metodología propone que los padres adopten una posición de facilitadores más que de controladores, en la cual enseñen y orienten a los niños o jóvenes de acuerdo a su personalidad. Para ello los padres necesitarán comprender las fortalezas físicas, emocionales y mentales y establecer normas claras en base a estos parámetros.

Los profesionales sugieren que estos límites de la crianza se desarrollen bajo un nivel de respeto en la cual los jóvenes puedan desarrollarse en una vida plena sin tantas restricciones, instrucciones y que sobre todo creen su propia identidad personal de confianza seguridad, y autocuidado. De todos modos, uno de los principales factores a tener en cuenta es que nadie es más importante que el resto de componentes de un núcleo familiar. En ese sentido, Ospina y Montoya exponen que los padres deben permitir a los hijos participar activamente en su educación, pero marcando unos límites y adjudicándoles la responsabilidad de las acciones que tomen.

Crianza efectiva mediante cursos online y asesorías personalizadas Con el ánimo de orientar a los padres y madres hacia una crianza más efectiva para niños y adolescentes, FlexiCrianza ofrece cursos online y asesorías personalizadas que ayudan tanto a madres como a padres a reconocer sus aciertos y errores y a entender el contexto de la educación de hoy.

“Teníamos muchas dudas y miedos cuando decidimos tener hijos. No queríamos repetir los errores que cometieron con nosotros. Estos profesionales nos han permitido aclarar muchas de estas dudas y disipar miedos”, afirman algunos de los usuarios que han participado en las formaciones de FlexiCrianza.

Por otro lado, han publicado el libro Cómo acertar en la educación de tus hijos e hijas, en versión ebook y físico, a través de metodologías, consejos y herramientas, describen los principales enfoques de la propuesta de FlexiCrianza.

Para conocer más de las formaciones que ofrece FlexiCrianza, los padres y madres pueden ingresar al sitio web de FlexiCrianza y a sus redes sociales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.