Mitaxi.net la empresa de transfers que se ha adaptado al covid y triplica sus ventas en 2021

martes, 10 de agosto de 2021, 10:02 h (CET) Con la calidad y seguridad por bandera, MiTaxi ha logrado que el traslado de pasajeros vía transfers sea la forma más segura de viajar y de hacer turismo. Por este motivo ha triplicado ventas en 2021 con respecto al mismo período del año anterior. Gracias al levantamiento de las limitaciones en el ámbito nacional, tanto en hostelería, restaurantes cafeterías, como en hoteles y alojamientos turísticos. Se ha podido ver un incremento notable en cuanto al movimiento de pasajeros se refiere Con la calidad y seguridad por bandera, MiTaxi ha logrado que el traslado de pasajeros vía transfers sea la forma más segura de viajar y de hacer turismo. Por este motivo ha triplicado ventas en 2021 con respecto al mismo período del año anterior.

Gracias al levantamiento de las limitaciones en el ámbito nacional, tanto en hostelería, restaurantes cafeterías, como en hoteles y alojamientos turísticos.

Se ha podido ver un incremento notable en cuanto al movimiento de pasajeros se refiere.

El traslado de pasajeros ha tenido que adaptarse a las nuevas normativas de seguridad. MiTaxi.net, junto con sus más estrechos colaboradores lo han hecho de forma sobresaliente. Ofreciendo un servicio seguro, además de todas las facilidades posibles. De estaforma el pasajero no tiene que preocuparse por nada. Tan solo de disfrutar de sus vacaciones, que llegan un año tarde.

MiTaxi, con su sede logística en Murcia, logra gestionar centenas de reservas desde sus oficinas centrales en Murcia. A través de MiTaxi.net, una plataforma en dos idiomas que cuenta con un sistema de reservas que aprende del usuario. Además es accesible para todos y desde cualquier dispositivo. Siempre a la vanguardia, usando las últimas tecnologías para facilitar la reserva de cualquier traslado dentro del territorio nacional.

Siendo la costa blanca y la costa cálida uno de los principales destinos de los pasajeros. Entre los traslados preferidos por los pasajeros se pueden encontrar, transfers desde y hasta el aeropuerto de Alicante, quinto en número de pasajeros anuales de la península. Alrededores de Alicante y Murcia, tanto ciudad como playas. En estas localizaciones MiTaxi cuenta con proveedores elegidos minuciosamente que garantizan la mayor calidad y ofrecen el mejor servicio. Entre los más destacados, contar con transfer en miniVAN adaptada es clave para facilitar el traslado de pasajeros para personas con movilidad reducida en aeropuertos.

Pese al período de fuertes pérdidas tras 2020, MiTaxi ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, y no solo eso, sino que ha sabido mejorar puntos clave para salir con más fuerza de esta situación, que como muchos, no esperaba.

