Repara tu Deuda Abogados cancela 71.461€ en Zaragoza (Aragón) con la Ley de Segunda Oportunidad

El Juzgado de Primera Instancia nº17 de Zaragoza (Aragón) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso del matrimonio formado por IF y RM, quedando exonerados de una deuda de 71.461 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.





“Con la crisis inmobiliaria -explican los abogados de Repara tu Deuda- él redujo sus ingresos a la mitad. Los gastos, sin embargo, eran los mismos. quisieron refinanciar pero no pudieron hacer mucho. La deuda fue creciendo y no tenían más salida que ir pagando. Al final, como no pudieron hacer frente a la deuda generada, solicitaron información a Repara tu Deuda abogados para salir de la situación y ahora ya están exonerados”.





La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015. A pesar de que todavía hay cierto desconocimiento acerca de su existencia, cada vez son más las personas que intentan acogerse a esta legislación para cancelar las deudas que han contraído para empezar desde cero una segunda vida.





Acudir a un despacho de abogados profesional y especializado es clave para triunfar en el proceso. En este sentido, contar numerosos casos de éxito que se puedan demostrar con sentencias es fundamental para tener certeza de haber elegido correctamente.





