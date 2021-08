Curso de Revit para desempleados, de la mano de Espacio BIM y el SNE Comunicae

martes, 10 de agosto de 2021, 07:02 h (CET) La consultora especializada en metodología BIM se alía con el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare para ofertar una formación online especializada en Certificación Energética o 6D Profesional dirigida a personas sin conocimientos previos ni relacionados con Revit; 84 horas de inmersión desde cero para dominar el software de BIM y sacar partido a todas sus ventajas La consultora Espacio BIM -espacioBIM.com- se ha aliado con el SNE (Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare) para ofertar una formación online especializada en Certificación Energéticao 6D Profesional con Revit, que se impartirá este año entre el 16 de agosto y el 17 de diciembre.

Dirigido en especial a desempleados, a profesionales y estudiantes de arquitectura, ingeniería, delineación o diseño, y, en general, a personas sin necesidad de titulación ni de conocimientos previos de Revit, ya que se empieza de cero, este curso de 84 horas y sin coste alguno para personas desempleadas garantiza un dominio del software estrella de BIM y la posibilidad de sacar partido a todas sus ventajas. Como menciona la consultora especializada Espacio BIM, BIM o Building Information Modeling es una metodología de trabajo colaborativa para la concepción y gestión de proyectos de edificación y obra civil que centraliza toda la información de un proyecto (geométrica o 3D, tiempos o 4D, costes o 5D, ambiental o 6D, y mantenimiento o 7D) en un único modelo digital desarrollado por todos sus agentes.

Adquirir los conocimientos necesarios para crear y maquetar el modelo BIM arquitectónico de proyectos de construcción, así como para generar el modelo energético de edificios terciarios y residenciales con la Herramienta Unificada LIDER CALENER (HULC) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, son los principales objetivos de este curso de Certificación Energética, con una metodología muy flexible, ya que las clases son grabaciones que los alumnos-usuarios pueden ver a su ritmo. Conforme avancen, además, podrán colaborar en distintos proyectos reales, adaptados a cada alumno, desde un ordenador profesional, en la nube, y con la motivación de tener un feedback de su trabajo.

La inscripción al curso puede realizarse a través del enlace https://administracionelectronica.navarra.es/EmpleoFormate.Internet/AccionFormativa?id=11379 o llamando al Servicio Navarro de Empleo. Las personas interesadas pero que no resulten seleccionadas para esta convocatoria y quieran realizar un primer acercamiento a la metodología BIM y al software más utilizado por las empresas para implementarla en sus flujos de trabajo, Revit, encontrarán una muy buena opción en el ‘Curso gratis de introducción a Autodesk Revit Architecture’, una formación en línea y gratuita desarrollada también por Espacio BIM.

Después de completar este Curso Revit seguro que se querrá continuar en Espacio BIM para despegar profesionalmente, porque son los únicos que pueden presumir de mantener una valoración de 5 estrellas en Google LLC tras muchos años. Funcionalidad, flexibilidad y eficacia desde el entretenimiento y siendo siempre fiel al trabajo en proyectos reales. Es lo que ofrece la metodología e-learning de Espacio BIM en sus diferentes programas de formación online. Cursos BIM en los que los usuarios cuentan con el apoyo y la orientación de experimentados arquitectos e ingenieros a la vez que forman parte de historias de ficción que hacen el aprendizaje muy ameno y divertido.

Y es que el motor de estas formaciones es la técnica de la gamificación, basada en el juego y presente en todos los cursos de la consultora internacional, y en especial en el más exitoso de todos sus programas: el Máster BIM Manager Internacional (+VR), que da acceso a la obtención de dos certificados con reconocimiento internacional; un programa destacado por medios como ‘ABC’ como “el máster mejor valorado del mercado”, y del que forman parte los dos módulos del Curso de Revit desarrollado por Espacio BIM. Una oportunidad para no perdérsela.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.