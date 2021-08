Hipnosis para dejar de fumar, una de las terapias más recomendadas de la mano de la coach Montse López Arza Emprendedores de Hoy

El hábito de fumar es considerado una adicción porque causa dependencia, debido a la presencia de nicotina en el cigarrillo. También origina diversos problemas de salud como enfermedades respiratorias, cardiovasculares y está relacionado con el cáncer de pulmón. Además, provoca cambios en la coloración del esmalte de los dientes y halitosis o mal aliento. Por todo esto, algunas personas deciden dejar de fumar y lo intentan con diferentes métodos sin obtener resultados. Gracias a Montse López Arza, hipnoterapeuta y coach, las personas consiguen dejar a un lado el hábito de fumar a través de la Hipnosis Directa Transformacional.

Hipnosis y otras terapias de la mano de Montse López Arza Montse López Arza es una profesional con estudios de Filología Hispánica y Magisterio (Audición y Lenguaje), por su amor por la palabra oral y escrita, aunque la vida la llevó por otro camino, el de la salud natural y las terapias complementarias. Fue profesora de Yoga durante diez años y se formó en numerosas terapias alternativas como Flores de Bach, Kinesiología Holística, Técnicas de Liberación Emocional, Par Biomagnético, Naturopatía o Aromaterapia Egipcia entre otras. Posteriormente se forma en Coaching Transpersonal e Hipnosis Directa Transformacional convirtiéndose en sus herramientas fundamentales.

A lo largo de su carrera, Montse López Arza ha dado numerosas clases de Yoga, Autoterapia, charlas de todo tipo, diversos talleres de Inteligencia Emocional y Autoamor, más su trabajo en consulta como terapeuta y coach, desde hace muchos años, donde acompaña a las personas para resolver todos sus bloqueos y conflictos. Escribe el libro 108 PLUMAS PARA VOLAR, con numerosas ventas en Amazon, que contiene mensajes inspiradores, palabras vivas para el “despertar” de la consciencia. Un libro que se abre al azar y sorprende al lector por la magia del Universo.

Como hipnoterapeuta utiliza la hipnosis como una herramienta para tratar bloqueos subconscientes, problemas de la psique y trastornos emocionales comoel insomnio, el estrés, la ansiedad, liberar fobias, adelgazar o dejar de fumar. Con una o dos sesiones garantiza superar este hábito.

Como coach transpersonal ayuda a las personas a superar diferentes tipos de problemas tanto físicos (salud) como emocionales: autoestima, relaciones de pareja, falta o dificultades de trabajo o prosperidad, etc., donde usa todos los conocimientos adquiridos a través de la experiencia y las diferentes terapias que domina para que los clientes pongan luz y consciencia allá donde hay sombra e inconsciencia y superar sus “retos”.

La Hipnosis Directa Transformacional como terapia para dejar de fumar El proceso es muy sencillo y no tiene riesgo alguno. En la primera consulta, el cliente contestará a una serie de preguntas o cuestionario. La finalidad del mismo es obtener información sobre sus hábitos, los momentos en que más consume y todo lo necesario para que se pueda adaptar la sesión de hipnosis a sus necesidades.

Una vez comenzada la sesión, la hipnoterapeuta le inducirá a un estado profundo de hipnosis para llegar a su subconsciente y eliminar los patrones negativos tales como la ansiedad, el hábito en determinados momentos y, sobre todo, la necesidad de consumir tabaco. Con dos sesiones sentirá que no tiene necesidad alguna de seguir fumando y a través de unos audios personalizados que le entregará la terapeuta para realizar autohipnosis en su casa, podrá disfrutar de una vida sin tabaco.

El objetivo de la hipnosis para dejar de fumar es eliminar las ideas y bloqueos del subconsciente que impiden dejar el hábito. Para lograr este objetivo se realizan sugestiones muy efectivas durante la hipnosis, con el fin de resaltar todos los aspectos negativos del fumar. Además, reduce el estrés y la ansiedad, factores que pueden provocar posibles recaídas al hábito de fumar.

Fumar es una adicción y es nocivo para la salud, por lo que lo más recomendable es dejarlo lo antes posible.

La Hipnosis Directa Transformacional puede ahorrar tiempo y dinero en terapias que no funcionan. Quien esté decidido a dejarlo de una vez por todas, tiene a su disposición los servicios de la hipnoterapeuta y coach, Montse López Arza, quien a través de las sesiones hará que los resultados efectivos lleguen en muy poco tiempo. Gracias a la profesional, el paciente descubrirá una de las herramientas más potentes para superar bloqueos, malos hábitos o adicciones y podrá recuperar de una vez por todas su salud física y emocional.

Noticias relacionadas Curso de piloto privado en LeonAvia Minicaravanas.com: viajes de caravaning en familia ¿Cómo conseguir un despacho médico por horas en Barcelona gracias a Bufetmèdic Sepúlveda? Funda de pasaporte de madera de la empresa Regalos de Madera: el mejor regalo para los viajeros Proyecto Franquicias SABWAY 2021