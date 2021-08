Wanda-Halcyon Television revela un acuerdo exclusivo con estudios cinematográficos regionales Comunicae

lunes, 9 de agosto de 2021, 16:42 h (CET) Wanda-Halcyon Television que ha sido recientemente adquirida por la compañía internacional china, Un Nouveau Jour, ha declarado que han firmado contratos exclusivos para filmar en el Estudio Figurarte de Mollina, Málaga y Pasarela Studios en Valencia, los próximos 12 meses Wanda-Halcyon Television revela un acuerdo exclusivo con estudios cinematográficos regionales.



Wanda-Halcyon Television que ha sido recientemente adquirida por la compañía internacional china, Un Nouveau Jour, ha declarado que han firmado contratos exclusivos para filmar en el Estudio Figurarte de Mollina, Málaga y Pasarela Studios en Valencia, los próximos 12 meses.



Susan Handler, la gerente de Wanda-Halcyon Television, ha querido trasladarnos su ilusión por comenzar a rodar varias producciones en septiembre, como "Marked-The Unforgiven ", "MobKing-War of the Godfathers " y "Smoking Gun-A Murder Mystery", en estos conocidos estudios.

Los estudios Pasarela de Valencia se convertirán en un Casino de Miami para "MobKing-War of the Godfathers " y en una oficina del FBI para "Smoking Gun-A Murder Mystery". Los estudios de de Figurarte en Málaga pasarán a ser el club nocturno "salón de la última oportunidad", bas musical propiedad del club motero en "Marked-The Unforgiven "

MOBKING:

La serie sigue los pasos de White, quien sale de la cárcel con la determinación de vivir dentro de la legalidad. Se convierte en el propietario de un club para caballeros y en socio de un casino, pero pronto se verá tentado por el dinero fácil conseguido a través de negocios ilícitos



SMOKING GUN - a murder mistery:

sigue la investigación ficticia del FBI de un asesinato de derechos civiles en Los Ángeles durante la turbulencia de la década de las 80. El caso lleva al protagonista, un agente especial del FBI cansado del mundo, a los contras nicaragüenses y al santuario interno de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y su conexión con el narcotráfico en Los Ángeles.

MARKED THE UNFORGIVEN:

Es la historia de un ex francotirador de reconocimiento de la Marina, Jack Crest, que regresa a su hogar en Ventura, California, desde Afganistán y se convierte en el protegido del personaje, Big John y los dos forman un club de motociclistas. (MC) compuesto solo por veteranos: Marine Recon, Green Berets, Navy Seals, Delta Operators y un capitán de la Guardia Costera. Sus antecedentes proporcionan una veta rica desde la cual extraer los argumentos de la historia.

Wanda-Halcyon está grabando actualmente "Operating Naked- A Black Bag Job" en Canadá y está filmando dos reality shows de televisión en Estados Unidos.



Handler ha declarado también que la empresa abrirá una oficina de producción en Málaga y esperan alquilar un estudio en Almería en septiembre para cubrir las necesidades de una producción incipiente.



Wanda Halcyon ha estado contratando activamente a algunos de los principales ejecutivos de entretenimiento en España para completar el equipo de gestión y ha contratado a más de 100 empleados durante los últimos dos meses.



Wanda Halcyon Television fue fundada originalmente por Pat Andrew, Sutish Sharma, Scottie Frank y Prometheus Venture Capital y el capital social de los fundadores fue comprado por Un Nouveau Jour hace varios meses.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.