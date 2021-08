Huawei se compromete con los negocios ecológicos y sostenibles a pesar de las sanciones de los EE.UU Comunicae

lunes, 9 de agosto de 2021, 14:50 h (CET) Un Nuevo Documental Realizado Por The Economist Group Explora Como Huawei Está Desbloqueando El Futuro De Un Nuevo Mundo Huawei ha anunciado con orgullo que ha lanzado un nuevo e inspirador documental en el sitio oficial de The Economist. Llamado Innovation III, este es el tercer documental en su serie de documentales sobre innovación y explorará como Huawei contribuirá a la protección ambiental del planeta mediante el uso de tecnologías innovadoras. Huawei no les tiene miedo a las sanciones de Occidente y se ha comprometido a una innovación que impulse el progreso global.

Abarcando 10 países y 4 continentes, “Innovation: Blood Sweat and Dreams” (Innovación: Sangre, Sudor y Sueños) es una nueva serie de documentales que explora los orígenes de la innovación, y esta tercera y última parte se enfoca en los aportes de Huawei para lograr un mejor futuro para el planeta Tierra. La tercera parte de esta serie se titula “Innovation EP03: Unlocking the Future” (Innovación EP03: Desbloqueando el Futuro), y ha estado dando de qué hablar en todo el mundo. Este capítulo trata sobre las contribuciones de Huawei en áreas tales como la conservación de la selva tropical, la protección de la vida marina y tecnologías de conducción autónoma, temas que actualmente atraen la atención mundial y en las que Huawei puede crear un futuro inteligente.

“Los teléfonos de Huawei bastante utilizados por el grupo Rain Forest Conservation en su monitoreo de la selva costarricense, donde más de 2500 Km2 de tierra han sido protegidas a través de los teléfonos Huawei debido a su alta confiabilidad. “Dijo Topher White, el Director General de Rainforest Connection (RFCx), una organización sin fines de lucro que ayuda a proteger la selva tropical de la tala ilegal de árboles. El mes pasado, el Proyecto conjunto “Nature Guardian” de RFCx y Huawei obtuvo el premio GSMA GLOMO 2021 por su Contribución Móvil Destacada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Además, el proyecto “Smart Sounds Whale” fue presentado en marzo del año 2021 para cambiar el rumbo de las cosas con el uso de la tecnología. El mismo puede detectar delfines y ballenas en un rango de hasta 80 Km2. Además, este proyecto, que se apoya en los algoritmos y la tecnología en la nube de Huawei, contribuirá a solucionar el problema de la contaminación acústica ambiental, que es devastadora para los mamíferos acuáticos.

Con estos proyectos ya ejecutándose en todo el mundo, parece que el comercio entre China y otros países no ha sido impactado por la así llamada “Guerra comercial” puesta en marcha por el gobierno de los Estados Unidos, la cual ha creado tensiones geopolíticas entre China y Occidente. China ha afrontado una crisis que ha creado descompensaciones económicas y tensiones geopolíticas siendo optimista y ciñéndose al espíritu de la globalización en el siglo 21, además de invertir mucho en investigación y desarrollo científico.

Huawei cree que los jóvenes innovadores le darán un nuevo poder al cambio tecnológico, lo que será beneficiosos para los seres humanos y para la inversión en educación y desarrollo que pueda ayudar a mejorar nuestras vidas en el futuro. Con respecto a lo último, Huawei continuará apoyando a muchas startups tecnológicas que cuenten con el potencial de hacer la diferencia, especialmente en el campo de la robótica, la inteligencia artificial, la realidad virtual y las tecnologías 5G.

Para mirar este documental, hacer clic en el enlace a continuación: https://bloodsweatanddreams.economist.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.