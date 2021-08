Llega Beautting, servicios de belleza y bienestar a domicilio Comunicae

lunes, 9 de agosto de 2021, 14:10 h (CET) Peluquería, coloración, maquillaje, manicura y pedicura, facial, depilación, masajes y hasta clases de entrenamiento personal. Todos los rituales de belleza y bienestar que necesitas a un clic y sin moverte del sofá. Así es Beautting, servicios de belleza a domicilio con los mejores profesionales del sector Si en la actualidad se puede pedir comida al restaurante favorito o comprar todo lo que se necesite por Internet, entonces, ¿por qué no hacerse unas mechas balayage en casa o retocarse cómodamente la manicura en la oficina? Con Beautting, es posible. Como y cuando se quiera.

Belleza a domicilio en Madrid

Con un modelo de negocio similar a una empresa de delivery, Beautting acerca al cliente y a los profesionales de la peluquería, estética y bienestar, para que realicen sus servicios a domicilios particulares, oficinas o empresas. De esta manera, se amplía la oferta de los sectores de la belleza y el bienestar, mientras se reducen los tiempos de espera y se mejora la experiencia del cliente cuando realiza una reserva online. Un nuevo concepto de belleza bajo demanda que aterriza ahora en Madrid.

La compañía se dirige así al público que le gusta mantenerse en forma y arreglado, cuidarse y complacerse, pero que no tiene tiempo de acudir al salón de belleza y estética. Beautting explica que “a veces el ritmo de vida que llevamos y la jornada laboral se hace incompatible con este tipo de actividades, y en muchas ocasiones se olvidan o cuando quieren acudir no hay cita. Pero ahora puedes reservar dónde quieras y el día y a la hora que a ti que mejor se adapte a ti”.

Para los que quieren cuidarse pero no tienen tiempo

Desde la comodidad del sofá, sin desplazamientos, ni esperas. Beautting está abierto todos los días del año desde las 7 de la mañana hasta las 23 de la noche, en horario ininterrumpido y con los mejores profesionales. “Tras muchos años trabajando en el mundo de la belleza y la cosmética nos dimos cuenta que la belleza e imagen personal era el sector que faltaba en esta transformación digital. Queremos dar servicio a este nuevo cliente que realiza todas sus gestiones por internet, con el móvil, que quiere cuidarse y que cuando puede ir su salón de belleza ya está cerrado.”, señalan.

Con una web totalmente intuitiva y responsive, el cliente puede reservar el servicio el día y la hora que quiera, con su profesional favorito. Con un desarrollo totalmente a medida y una app para iOS y Android en camino y que muy pronto estará disponible, Beautting trabaja con empeño para que cada servicio sea perfecto y brindar la mejor experiencia beauty al cliente.

Pero Beautting no solo son servicios y rituales de belleza y bienestar en casa, también cuenta con Beautting Exclusive, con servicios de maquillaje y peinado para novias, Beauty parties y servicios para empresas como hoteles u oficinas para complacer y consentir a sus clientes y trabajadores.

Un equipo profesional cercano y en crecimiento

Los profesionales son elegidos con un riguroso proceso de selección, donde además, desde la compañía se pone a su disposición constantes cursos de formación y actualización. “Queremos que los profesionales sean nuestros aliados. Nuestro compromiso es proporcionar una carrera profesional, independencia y posibilidades formativas, a la vez que ofrecemos excelencia en el servicio al cliente”, indican.

La compañía acaba de comenzar y ya cuenta con un equipo de más de 20 profesionales que dan servicios de belleza y bienestar para toda la Comunidad de Madrid. Gracias a la buena acogida durante su lanzamiento, pretende doblar y superar la cifra con 50 profesionales para Madrid al acabar el año y expandirse a otras ciudades como Málaga o Valencia.

Se pueden reservar ya los servicios de belleza y bienestar a domicilio en www.beautting.com

