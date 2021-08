Angélica Mayor y Fernando Sotelo, nuevos directores comerciales de SunMedia México

Serán los responsables de generar nuevas oportunidades de negocio y captar nuevos clientes, además de coordinar y motivar al equipo comercial en la puesta en marcha de innovadoras estrategias de venta. Ambos reportarán directamente a Claudia Corral, Country Manager de SunMedia México SunMedia, sigue apostando por el capital humano en su estrategia de captación de talento, incorporando como directores comerciales a: Angélica Mayor, con más de doce años de experiencia, y a Fernando Sotelo con más de nueve, de los cuales los tres últimos han sido como Sales Manager en la adtech española líder en vídeo, mobile y native que tiene en la ciudad condal.

Mayor, tiene una amplia experiencia en el sector de la publicidad, principalmente en digital, llegando a trabajar en grandes empresas mexicanas como Adsmovil, como directora de servicios al cliente, y durante sus últimos siete años en Eikon Digital donde se responsabilizó del posicionamiento en el mercado de la compañía como líder mobile; así como del desarrollo y consecución del plan estratégico de la agencia y, sobre todo, la captación y fidelización de clientes.

Además de experta en servicios al cliente y dominar el posicionamiento en el mercado digital, sabe manejar las plataformas DSP y DMP, es decir, cuenta con amplios conocimientos del lado de compra y venta de los espacios publicitarios, favoreciendo así el rendimiento operativo.

“En mi última década he enfocado mi trayectoria laboral en la parte comercial de las empresas digitales, trayectoria que me apasiona, además de todos los aprendizajes, tanto culturales como de transformación personal que he tenido en este tiempo”. Y continúa la nueva directora comercial de SunMedia: “En este nuevo reto en SunMedia, me complace expresar que se ha creado un equipo comercial con muchas habilidades y actitudes excepcionales que nos llevará a cumplir más allá de los objetivos planeados, eso me lleva a tener la gran seguridad que seguirá siendo una gran adtech con un crecimiento muy alto en la industria mexicana.”

Por otra parte, Sotelo es el perfil perfecto debido a su amplio conocimiento en Digital que adquirió durante sus estudios en la Universidad de La Salle, donde se licenció en Comercio y Negocios Internacionales. Además, cuenta con más de seis años de experiencia en agencias de medios reconocidas a nivel internacional y trabajando para grandes clientes como Microsoft, Colgate, Warner Bros o Netflix conociendo perfectamente el sector.

Su incorporación como cabeza del equipo de SunMedia en México, es un ejemplo más del alto valor que la empresa deposita en su capital humano, siendo conscientes de que es el recurso más importante para que su tecnología siga siendo tan puntera y satisfaga las demandas cambiantes del mercado.

“Durante estos últimos 3 años, SunMedia ha sido una de las mejores experiencias de mi vida ya que ha sido un reto de continuo crecimiento profesional y personal. Asumir este nuevo rol como Director Comercial es un desafío para el cual me considero listo buscando seguir aportando valor a SunMedia y generar satisfacciones para el equipo”, afirma Sotelo.

"Dar servicio a mis clientes, conocer las necesidades de cada marca, ver los resultados del producto y saber clientes satisfechos es una de las cosas más motivantes para seguir al pie del cañón. ", concluye Sotelo.

Por otro lado, Alberto Grande, CRO Américas asegura que, “Desde SM México tenemos la fortuna de reforzar nuestra estructura con dos profesionales que rebosan talento e ilusión.

Desde hace más de tres años hemos podido disfrutar con Fernando Sotelo en nuestras filas, comprobando cómo su entusiasmo y capacidades han perfilado un profesional muy talentoso. Por lo que ha llegado el momento de retarle y promocionarle por su tenacidad y capacidad para obtener unos resultados excelentes en estos tres últimos ejercicios, éxitos que deseamos multiplique en un futuro inmediato.

Asimismo, Angie será un revulsivo en nuestra organización por su capacidad de trabajo y visión de negocio. Sin duda, sus cualidades comerciales y su conocimiento del mercado, nos ayudarán a acelerar el crecimiento y a lograr un posicionamiento más estratégico en el mercado mexicano."

Con ambos cargos a disposición de Claudia Corral, el lanzamiento de nuevo producto comercial, y la apertura de nuevas líneas de negocio, SunMedia se convierte en la AdTech de referencia en el mercado, incrementando sus estándares de calidad de servicio, y resultados.