¿Eléctrico o híbrido? Claves para comprar un coche de segunda mano, según Malaga Car Ocasión Comunicae

lunes, 9 de agosto de 2021, 14:18 h (CET) En el pasado cuando alguien decidía que iba a comprar un coche la elección era sencilla, o era de gasolina o diésel. La mayor complicación era escoger la versión que llevara los extras y la potencia que se necesitará. Hoy con las diferentes opciones es más complejo, ¿o no? Se van a dar las claves para escoger sin equivocarnos, ¿conviene un coche eléctrico o debería buscar uno híbrido de gasolina o diésel? Los gobiernos apuestan por el eléctrico sin dudarlo y ya han puesto fecha final a la fabricación de coches que utilicen gasolina o diésel. Será en 2035 cuando dejarán de venderse coches de combustión, por lo que aún estás a tiempo de decidir libremente.

Puntos de carga

En centros comerciales y supermercados es cada vez más común encontrar puntos de carga gratuitos, lo cual está muy bien e incentiva el uso del coche eléctrico, pero también será necesario disponer de un cargador en casa.

Si no tiene un punto de carga en casa o la posibilidad de poner uno en su propio garaje privado o comunitario, entonces puede olvidarse por ahora del coche eléctrico. Recargar el coche durante la noche es una de las ventajas de los coches eléctricos, ya que es cuando la energía es más barata.

Otro punto a tener en cuenta es que los cargadores rápidos son más caros que cargarlos en casa. Tardará menos en cargar su vehículo, pero su bolsillo lo acabará notando.

Consumo y gasto

Si se compara el consumo, sale ganando el coche eléctrico, aunque debe tener en cuenta que el desembolso para adquirir uno nuevo será mayor.

Recorrer 100 km en un eléctrico consume unos 18 kWh de media, dependiendo del modelo. Hacerlo en uno híbrido, de gasolina o diésel, puede rondar los 5 litros a los 100 kilómetros; algunos más y otros menos. Haciendo cuentas, puede parecer tentador, pero si hace uso de la carga rápida o ultrarrápida en sus trayectos, el ahorro es menor y el tiempo de espera al repostar se extiende.

Un coche eléctrico puede conllevar más gastos ocultos que no todo el mundo tiene en cuenta, como subscripciones para obtener un mejor precio de carga rápida o algunos incluso para desbloquear ciertos extras del coche; algo que va a comenzar a extenderse sin duda. Sin ir más lejos, Mercedes acaba de lanzar un paquete de suscripción anual, por el que las ruedas traseras de su nuevo EQS podrán llegar al máximo giro, ya que de serie vienen limitadas.

El precio de la electricidad puede que siga subiendo, aunque el precio de un coche eléctrico previsiblemente seguirá bajando, tanto en coches nuevos como de segunda mano, cuando los usuarios actuales decidan renovar sus vehículos.

Autonomía

En un coche híbrido o de combustión se incrementa el gasto en combustible, pero habrá que repostar de manera menos habitual, ofreciendo una mayor independencia.

Hay coches eléctricos que prometen hasta 770 km de autonomía, pero la compra de estos modelos es aún prohibitiva para muchos bolsillos. Los coches eléctricos más económicos suelen tener una autonomía menor a 300 kilómetros, lo que para un uso cotidiano puede ser suficiente.

Si lo que gusta es viajar o sentirse libre se buscará la máxima autonomía posible y un desembolso inicial mucho menor. No hay que descartar la opción de encontrar un vehículo en un concesionario de segunda mano en Málaga.

¿Coche eléctrico, híbrido o de combustión?

Un coche eléctrico puede salir rentable si se realizan muchos kilómetros al año; por ejemplo, para ir a trabajar diariamente a 50 kilómetros de casa.

Actualmente se pueden encontrar ofertas de coches de segunda mano en Málaga con muy pocos kilómetros. Si se quiere comprar un coche seminuevo y no gastar demasiado, es una opción a tener en cuenta, más aún cuando se puede recibir en casa sin gastos de envío y con total garantía.

Puede que sea de interés lo mejor de ambos mundos, un coche híbrido. Un vehículo popular es el Toyota C-HR de segunda mano, modelo líder en ventas, que se puede encontrar con 30.000 kilómetros o menos a muy buen precio, prácticamente a estrenar.

No hay una respuesta que se adapte a todos los consumidores, pero sí vehículos para todas las necesidades y gustos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Wanda-Halcyon Television revela un acuerdo exclusivo con estudios cinematográficos regionales Congelación de esperma, óvulos y embriones en los tiempos de COVID Huawei se compromete con los negocios ecológicos y sostenibles a pesar de las sanciones de los EE.UU Los bañadores: Los mejores aliados por Bañador.top ¿Eléctrico o híbrido? Claves para comprar un coche de segunda mano, según Malaga Car Ocasión