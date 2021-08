La venta de móviles aumenta un 30% en la quinta ola del COVID segun TopMóviles Comunicae

lunes, 9 de agosto de 2021, 13:54 h (CET) La pandemia en España no da tregua, y para muestra de ello, en estas semanas ya se está atravesando la denominada quinta ola del Covid-19. Los contagios siguen sucediéndose en todo el territorio, y van variando las formas de relacionarse y los hábitos de consumo. Con respecto a lo último, se ha disparado la venta de móviles en un 30% comparándose con las unidades que se habían vendido durante la "ola" anterior del virus La pandemia que ha empezado a azotar al mundo a principios de 2020, no da tregua atravesando el segundo semestre de 2021. En lo referido a España, se está produciendo hace semanas la denominada “quinta ola”, es decir la quinta ocasión en la que el Covid-19 empieza a producir contagios en todo el territorio con números muy difíciles de controlar, ocasionando de forma puntual que se vuelva a estar al borde del colapso en el sistema sanitario.

Cada una de las olas trajo consigo diferentes consecuencias más allá del pico de infectados. Según la época del año en que se da, se producen cambios en los hábitos de consumo, y una de las noticas llamativas que está dejando este momento particular de la pandemia, en pleno verano, es que ha aumentado la venta de móviles en España. La cifra en alza se ubica en un 30% adicional, con respecto a las unidades que se vendían en la etapa anterior del Covid-19, es decir, durante la cuarta ola.

Es difícil conocer las razones que se relacionan con este crecimiento en las ventas de teléfonos móviles. Si las personas observan que la pandemia vuelve a ganar fuerza, es lógico que se disparen ciertos temores. La gente puede llegar a pensar que el futuro podría deparar nuevos confinamientos, mayores restricciones en cuanto a salidas, restablecimiento del toque de queda o posibles cierres de comarcas.

Y ante esos panoramas o planteos de futuros escenarios que pudieran resultar hostiles para la población, los españoles consideras que uno de los valores más preciados es la comunicación: quieren seguir estando contactados con el resto de las personas, ya sean familiares o amigos, en caso de que nuevamente deban estar confinados en sus casas.

Los teléfonos móviles son hoy una verdadera compañía para muchas personas, que lamentablemente viven solas, y sobre todo en España, que es uno de los países con mayor promedio de smartphones por habitante. Durante esta quinta ola del Covid-19, el hecho de poder realizar la compra de los móviles de forma online -que es un método de consumo que se ha elevado a números récord durante la pandemia- ha motivado que la gente se vuelque en masa a pedir nuevos modelos a través de internet.

La empresa TopMóviles, dedicada a la venta de smartphones de forma online, ha registrado un aumento de un 30% en sus ventas, notándose de manera más exponencial ese crecimiento en la comercialización de los móviles Xiaomi en TopMóviles y también todos los móviles iPhone. Las personas en España buscan calmar su ansiedad en tiempos de pandemia, y la compra de móviles parecer ser uno de los paliativos que están eligiendo.

