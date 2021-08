Las estanterías ideales para el hogar por Estanterias.es Comunicae

lunes, 9 de agosto de 2021, 11:46 h (CET) Sin duda, las estanterías son unos elementos que están presentes en todos los hogares y lugares de trabajo, pues permiten organizar y ordenar objetos y al mismo tiempo forman parte de la decoración de los espacios Uno de los problemas más comunes, se sitúa en cuando se desea crear una ilusión óptica de un espacio más grande, pero el espacio que se tiene es pequeño. Ante este tipo de escenario, los estantes pueden hacer la ilusión de que la habitación es más amplia, al tener todas las cosas en su debido orden.

Es importante conocer cuáles son los tipos de estantes que se pueden adquirir para el hogar, así como también el precio de los mismos. Por ello, esto se explica a través de Estanterías.es.

¿Qué tipos de estanterías existen?

Los estantes de madera

Las estanterías de madera son las más tradicionales por ser la madera uno de los materiales más usados debido a su durabilidad y resistencia. Se utilizan muchos tipos de madera para fabricarlas.

Las estanterías de madera son un clásico y se adaptan a todo tipo de espacios, combinando. Debido a la nobleza de la madera, se pueden fabricar con ella infinidades de modelos de estanterías y otros elementos útiles en el hogar.

Este tipo de estanterías son muy populares y las más vendidas en todo el mundo, es por eso que la mayoría de las mueblerías y tiendas por departamento incluyen estas estanterías en sus catálogos. Su única desventaja, es que no disimulan en lo absoluto el sucio. Se debe realizar una limpieza constante para que el estante pueda lucir bien ante todos.

Las estanterías de escaleras

Las estanterías de escalera son un tipo de estantería de pared, que como su nombre lo indica tiene forma de escalera, pues los compartimientos inferiores son más anchos que los superiores.

Están diseñadas para dar un toque original y moderno a las habitaciones. Son ligeras y se pueden combinar varias de su mismo tipo para crear una composición muy bonita en las paredes. Es un tipo de estantería muy utilizado por los amantes del diseño de interiores.

En las estanterías escalera es posible colocar muchos objetos, como floreros, libros, elementos decorativos, entre otros. Muchas veces, cuando ésta se utiliza para habitaciones o literas, se suele colocar zapatillas o prendas de vestir.

Estanterías libreras

Para colocar exclusivamente libros, se utilizan las estanterías libreras. La mayoría de ellas tienen compartimientos con puertas de vidrio o cristal para resguardar los libros del polvo y la suciedad.

Las estanterías libreras son clásicas, por lo que generalmente se fabrican con madera, mdf o aglomerado. Su forma generalmente es cuadrada, pero algunos optan por combinarlas con otras formas asimétricas para lograr un estilo más moderno.

Estantería metálica

Generalmente, es aquella empleada en la cocina o en el baño, debido a su resistencia para el mayor soporte de productos.

¿Es costoso adquirir una estantería para el hogar?

Los precios de una estantería, pueden rondar los 40-60 euros. No obstante, todo dependerá de las dimensiones del producto y de los materiales de fabricación.

Los precios más accesibles se pueden encontrar en tiendas por departamento con rebajas, pues muchas marcas y diseñadores de muebles han adaptado sus creaciones para que todo tipo de público pueda adquirir una estantería de calidad.

