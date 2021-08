Repara tu Deuda Abogados cancela 153.795€ en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Valencia. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº29 de Valencia ha dictado exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de VR, que había acumulado una deuda de 153.795 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA.





Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “avaló a su padre para un negocio. Además, pidió préstamos a su nombre porque al padre no le daban crédito. Por desgracia, el negocio no fue como hubieran deseado y, además, su padre tuvo un contratiempo de salud y no podía contratar a nadie. Intentó remontar pidiendo prestamos rápidos, pero esa fue su perdición. Tras ver que su situación no mejoraba, decidió acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora ya dispone de su cancelación y puede empezar una vida libre de deudas“.





Según afirman desde Repara tu DeudaAbogados, “España ha sido uno de los países de la Unión Europea que más ha tardado en incorporar a su legislación la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo para las personas físicas, dando así cumplimiento a la Recomendación de la Comisión Europea de 2014. Si bien, podemos decir que hoy en día contamos con uno de los sistemas o mecanismos de segunda oportunidad más liberales de Europa”.





Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que puso en marcha su actividad en 2015, a muchas personas en situaciones desesperadas que no saben dónde pedir ayuda. En estos momentos, ha logrado la cancelación de la deuda de más de 450 particulares y autónomos. Esto supone haber superado los 50 millones de deuda exonerada. El despacho de abogados ostenta el 100% de éxito en todos sus casos.





Esta legislación permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda. Para que sea posible, se ha de demostrar previamente que el deudor ha actuado de buena fe, así como que ha intentado un acuerdo extrajudicial para aplazar la deuda. Si no se logra dicho acuerdo, cosa que ocurren en casi todos los casos, pueden solicitar la cancelación de la deuda al juzgado y obtenerla.





Repara tu Deuda abogados dispone de una aplicación para dispositivos Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara, que sirve para reducir aún más los costes del procedimiento y realizar un control total. También facilita un contacto más cercano con los clientes y que los abogados puedan asistir a reuniones mediante videollamada.