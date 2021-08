¿Cómo conseguir un despacho médico por horas en Barcelona gracias a Bufetmèdic Sepúlveda? Emprendedores de Hoy

En la actualidad, un servicio muy solicitado es el alquiler de despacho médico por horas en Barcelona. Centenares de profesionales del sector de la salud privada buscan espacios en los que se puedan dedicar plenamente a ejercer su profesión, sin tener que preocuparse por los gastos o por la contratación de personal que cubra la recepción del centro.

Gracias a la empresa Bufetmèdic Sepúlveda, esto es posible. La compañía pone a disposición del profesional consultas con todos los servicios incluidos para que este solo se deba centrar en prestar todo su esfuerzo y estima a los clientes. Uno de los servicios que se incluye en el servicio de Bufetmèdic Sepúlveda es la gestión de cobro y la facturación a mutuas.

Las ventajas del alquiler de despachos médicos por horas en Barcelona En Bufetmèdic Sepúlveda, los profesionales de la salud pueden disponer de una consulta clínica con todos los servicios incluidos, teniendo la posibilidad de reservar únicamente el espacio, los días y horarios en que se desarrollen las visitas. El personal de recepción se ocupa de atender las llamadas durante toda la semana, gestionar la agenda y ser la primera cara visible cuando los pacientes llegan a la consulta. También se encargan de tramitar el cobro y la facturación correspondientes.

Los despachos de Bufetmèdic Sepúlveda ofrecen consultas amplias y modernas, totalmente provistas con excelentes equipos informáticos, softwares médicos instalados y box de correo físico en recepción. Se trata de espacios multidisciplinarios pensados para médicos de cualquier especialidad: cardiología, cirugía plástica, medicina estética, dermatología, odontología, traumatología, etc. El hecho de compartir cuadro médico con otros profesionales de la salud conllevará la oportunidad de poder captar el interés de un mayor número de clientes potenciales.

Gracias a los servicios de Bufetmèdic Sepúlveda, el médico no debe preocuparse de la agenda, limpieza, gastos de suministros, consumibles o costes de personal a su cargo. Es un servicio completo pensado especialmente para facilitar el trabajo de los profesionales.

Atención personalizada y servicios de mayor calidad Cuando se alquila un despacho médico por horas, tanto las consultas médicas, como los servicios, la calidad y la atención pueden llegar a ser mucho más personalizadas. Esta opción permite evitar pagar grandes sumas de dinero por horas que no son laborables y, por lo tanto, no son rentables. El servicio que propone Bufetmèdic Sepúlveda es una gran opción a tener en cuenta tanto por aquellos profesionales que estén comenzando en el sector, como por médicos que cuenten con largas trayectorias profesionales.

Con Bufetmèdic Sepúlveda, los profesionales pueden comenzar sus consultas de manera inmediata, ya que no se requiere ninguna inversión ni mantenimiento. Además, esta vía permitirá tener un importante ahorro económico mensual, consiguiendo un ahorro de hasta el 85% mensual en costes fijos.

Las instalaciones de Bufetmèdic Sepúlveda se encuentran a 30 metros de la parada de transporte público Urgell, línea 1 de metro, con posibilidad de aparcamiento cercano, por lo que el acceso para los pacientes es fácil. El conjunto de beneficios que comporta tener un despacho por horas en Barcelona lleva a que cada vez más profesionales se estén inclinando por esta opción.

