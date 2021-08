Rubén Martín, con más de 17 años de experiencia en el mundo del desarrollo de marca personal y del emprendimiento, es autor del libro El Poder de tu Marca Personal Emprendedores de Hoy

domingo, 8 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

Actualmente, emprender se ha convertido en una tendencia a nivel internacional para jóvenes y adultos que sueñan con tener libertad financiera. No obstante, para lograr esta libertad y conseguir el éxito en un negocio, son necesarias ciertas habilidades y conocimientos.

Es aquí donde Rubén Martín ofrece su experiencia adquirida en el mundo del emprendimiento para todas aquellas personas que deseen prosperar en él. Entre sus libros más recientes se encuentra El Poder de tu Marca Personal, cuyo fin es instruir a emprendedores sobre cómo potenciar su marca personal y sacar el máximo provecho a su talento.

El libro para emprendedores de Rubén Martín Para las personas, emprender en un proyecto no es una decisión sencilla de tomar, ya que esto implica invertir tiempo y dinero y no todos logran alcanzar el éxito. El Poder de tu Marca Personal, de Rubén Martín, es un libro dirigido a aquellos que desean vivir de su talento y conseguir prosperar a través del mismo. Esta obra busca que el lector desarrolle su marca personal mediante el uso de estrategias y conocimientos que Rubén ha aprendido en sus años de experiencia. Su metodología está enfocada en convertir una idea en un negocio rentable potenciando las habilidades del emprendedor. Además, a lo largo de las páginas del libro hay ejercicios de autoconocimiento para que el lector pueda entenderse a sí mismo, construir una mejor versión de sí mismo y formar una empresa que refleje su esencia y talento propio. De igual manera, se busca que el proyecto desarrollado sea un negocio rentable.

La figura de Rubén Martín en el mundo del emprendimiento Hace 17 años, el experto en marca personal Rubén Martín comenzó su camino como emprendedor creando su propia agencia de publicidad y diseño gráfico. Durante este tiempo, logró obtener un amplio conocimiento sobre cómo se debe vender un producto o servicio y centrarse en lo que realmente le interesa a su público.

Sus éxitos y fracasos no han sido un secreto, ya que de manera abierta siempre los menciona para enriquecer aún más a sus lectores. En sus libros y biografía, el autor habla incluso sobre su primer cierre de negocio y sobre cómo logró reinventarse centrándose primeramente en su desarrollo personal. Afirma que esto último es indispensable para quienes buscan un éxito verdadero en el mundo del emprendimiento.

El empresario también destaca ciertas características esenciales para todo aquel que quiera iniciarse en este nuevo mundo, entre las cuales están las habilidades y formación en PNL, psicología, ventas y otras.

Para que una persona alcance el éxito a través del emprendimiento, es necesario que aprenda a identificarse y comprender los pasos que debe tomar para crear un negocio rentable. El Poder de tu Marca Personal, de Rubén Martín, es un libro dedicado a esto y a revelar los secretos de las marcas personales más exitosas.

