Proyecto Franquicias SABWAY 2021 Emprendedores de Hoy

domingo, 8 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

Desde los inicios de SABWAY, la empresa siempre ha tenido como objetivo el acercar una nueva manera de moverse a todas las personas que, ya sea en pueblos o ciudades, abogan por un cambio a la hora de afrontar sus desplazamientos diarios.

Y es en la nueva era de la movilidad eléctrica actual, que SABWAY cobra todo su sentido y fuerza, pues dotan a sus clientes de cualquier tipo de vehículo de movilidad personal que precisen, ya sea tanto para ir a trabajar como para realizar sus gestiones más habituales o simplemente disfrutar de un día de diversión, y siempre evitando aglomeraciones en sus desplazamientos.

La evolución en SABWAY no se detiene, y prueba de ello es el camino que inicia la compañía a finales de 2020 en plena pandemia, cuando centran todos sus esfuerzos en ampliar la red de franquicias creando un ambicioso y potente plan de negocio, apoyado en un modelo de negocio del que están seguros que reporta beneficio para todos: empresa, franquiciados y clientes.

Y fruto de ello es la creación, en los últimos dos meses, de ocho nuevas franquicias distribuidas por toda España, que vienen a unirse a las 7 ya firmadas entre enero y marzo de este año.

En total, disponen de tiendas en Barcelona, Madrid, Valencia (2), Cádiz, Valladolid, Figueras, Gavá, Almería, Santa Perpetua de Moguda, Sabadell (2), Gijón, Murcia, Vic, San Andrés de la Barca, Murcia y Bullas.

En breve, la empresa ampliará instalaciones, tanto en lo referente a oficinas centrales como a almacén y taller central, mejorando así el servicio y el tiempo de respuesta que ya están prestando a todos los franquiciados, potenciando aún más el servicio técnico multimarca que prestan todas sus tiendas.

Pocas empresas en España pueden congratularse de tener un crecimiento sostenible tan rápido en tan poco tiempo. Para ello, han incorporado nuevos miembros a su joven pero ya experimentado equipo, que ayudarán a la empresa a consolidar su liderazgo en el sector de los vehículos de movilidad personal y con los que esperan seguir creciendo y aportando valor, no solo a su sector, sino también a todas aquellas personas que creen en un mundo más sostenible y mejor.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.