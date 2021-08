Las CAT tools optiman el servicio de traducciones Emprendedores de Hoy

sábado, 7 de agosto de 2021, 15:32 h (CET)

Las herramientas CAT tools es lo último en tecnología que tiene Interleng. Este garantiza que todos sus proyectos de traducción tengan la mayor coherencia posible, un buen estilo que se adapte a la tipología textual y al idioma destino y la máxima calidad. Todo esto es posible gracias al talento de su equipo de traductores expertos, que son capaces de trabajar con más de 100 idiomas.

Estas herramientas se conocen como “Computer Assisted Translation Tools”, en español: Herramientas de Traducción Asistida y hacen referencia a la gama de programas informáticos que ayudan en todo el proceso de traducción: gestión, traducción, revisión y controles de calidad.

La principal ventaja que ofrecen las CAT tools es: “reciclar traducciones hechas anteriormente para mantener la coherencia entre nuestras traducciones y reducir tanto los costes, como los tiempos de entrega”.

Además el uso de este tipo de herramientas es especialmente interesantes desde el punto de vista de los traductores porque además cuentan con memorias de traducción o TM, por sus siglas en inglés y con glosarios integrados.

En primer lugar, las memorias de traducción son bases de datos lingüísticas que almacenan todos y cada uno de los proyectos que se han traducido anteriormente. Gracias a ellas, los traductores pueden consultar todas las traducciones previamente hechas y, además de reutilizar el trabajo ya hecho, tienen la opción de comprobar el tono, estilo o incluso terminología que se ha utilizado antes.

Además, el uso de glosarios específicos para cada cliente que se adaptan a sus gustos, estilo y tipo de empresa, permite adaptar la terminología y garantizar la coherencia en todas las traducciones que se realizan.

Así pues, estas herramientas no solo facilitan la coherencia y la exactitud en todas las traducciones, también, agilizan de manera considerable los tiempos de entrega.

Controles de calidad infalibles en todos los procesos Una de las razones por las que cada vez más clientes solicitan los servicios de Interleng es la garantía de máxima calidad en sus trabajos de traducción, interpretación, revisión o maquetación.

Interleng realiza unos controles de calidad en todos los proyectos para terminar de pulir y asegurar que todos los servicios solicitados cumplan con las necesidades y expectativas de cada cliente en particular.

Interleng pone a disposición de todos sus clientes la profesionalidad de todos los expertos lingüistas ubicados en todo el mundo y especializados en diferentes campos para que de esta manera se rompan las barreras del idioma. Sea para buscar oportunidades profesionales, impulsar una imagen de marca, vender productos, avanzar académicamente o gestionar trámites legales, Interleng es la mejor opción en soluciones lingüísticas.

