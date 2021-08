'Encantado de comerte', elegida por la ONU como una de las mejores pymes contra el desperdicio alimentario La plataforma permite a cualquier usuario adquirir, a precios reducidos, los alimentos que las tiendas de alimentación locales no han logrado vender antes del final de su vida útil Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 7 de agosto de 2021, 10:56 h (CET) La ONU ha elegido a la plataforma de mercado digital 'Encantado de Comerte' como una de las 50 mejores pymes para mejorar el sistema alimentario. La plataforma española ha participado en el concurso 'Mejor PYME: una buena alimentación para todos', organizado por la ONU como parte de la Pre-Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.



Este concurso mundial es parte de la cumbre para detectar soluciones innovadoras para transformar los sistemas alimentarios que ayuden a la consecución de los ODS. 'Encantado de Comerte' ha sido elegida de entre más de 2.000 empresas participantes de aproximadamente 135 países.

La plataforma española permite a cualquier usuario adquirir, a precios reducidos, los alimentos que las tiendas de alimentación locales no han logrado vender antes del final de su vida útil. La operación se basa en la publicación de lotes genéricos a precios cerrados (rebajados mínimo un 50%) que los usuarios compran a través de la app y recogen en el establecimiento el mismo día dentro del tiempo especificado.

La plataforma pretende ofrecer una herramienta novedosa a ONG y ayuntamientos con la que brindar asistencia a las familias que tengan a cargo. De forma ágil y sencilla, y sin requerir de ningún tipo de logística, hace posible que las familias desfavorecidas tengan acceso a una oferta variada de comercios locales y sin estar sometidas a un factor estigmatizante, a través de un sistema basado en cupones digitales.

Recientemente, la plataforma han firmado un convenio con la entidad social YMCA, a través del cual familias del barrio de Delicias en la ciudad de Zaragoza pueden tener acceso a alimentación fresca y de difícil acceso como carnicerías y pescaderías. Esta acción llamada 'Comer para Crecer' ha sido lanzada para tener cubiertas las necesidades familiares de proteína animal, con la ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación La Caixa. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.