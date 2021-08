L.O.I: la agencia que promete traer aire fresco en el verano madrileño Emprendedores de Hoy

L.O.I oLab of Ideas nace en la capital española de la mano de Brenda Barbosa y Luis Maro, apadrinados por el conocimiento y el saber hacer del experimentado empresario Ben Valero. Tienen su sede en la Calle Lagasca 62, en pleno corazón del barrio de Salamanca, la meca “chic” de Madrid. Traen consigo la promesa de dar un aire nuevo y disruptivo al mundo de las agencias de moda y comunicación, queriendo desmarcarse precisamente de ese concepto.

Luis Maro, estilista y profesional de vestuario en series y películas de Netflix, Atresmedia o Amazon, entre otros, uno de sus socios fundadores, define L.O.I como “un espacio creativo, queremos generar nuevos conceptos e ideas, no queremos ser simplemente una agencia de comunicación o un showroom de moda, queremos abarcar muchas más cosas, como workshops, HUB de futuras marcas, pop-ups…En definitiva queremos ser un espacio de creación”. En Navidad tendrá lugar el primer L.O.I. Market que será un punto de encuentro, venta y escaparate.

Creatividad, talento y cercanía El proyecto está gestado por Brenda Barbosa, diseñadora colombiana cuyo nombre ya ha sonado en España gracias a su marca de lencería B.B. Collection. La joven emprendedora que se ha formado en Canadá, Estados Unidos y España, siendo alumna del famoso estilista Josie, va más allá en su visión de este nuevo proyecto que comienza: “Queremos ser un espacio de pura creatividad y talento, con un equipo de personas especializadas que apoyen y ayuden a innovar, un espacio para promover y dar alas al talento joven”. Lo demuestran dando espacio y visibilidad a jóvenes que nada más acabar sus estudios ya encuentran en L.O.I. un referente para darse a conocer.

En L.O.I son conscientes de que el mundo evoluciona muy rápido y que los servicios clásicos que ofrece una agencia de comunicación pronto dejaran de ser suficientes para cubrir las necesidades de sus clientes: “efectivamente ofrecemos servicios como agencia de comunicación, pero eso es solo una pequeña parte, somos una agencia 360, creamos paquetes específicos dependiendo de cada cliente, totalmente personalizados según su actividad comercial y las necesidades que nos indican y aquellas que podemos identificar nosotros”.

Resaltan sobre todo la cercanía que pretenden tener con sus clientes y el nivel de personalización de sus propuestas: “Nuestra intención es crear un vínculo con nuestros clientes para poder personalizar hasta el más mínimo detalle y tener una relación profesional muy cercana y sincera, es el concepto que llamamos L.O.I Family, un espacio en el que comunicar y relacionarnos”. Es ejemplo de esto la firma Vera by Bogota, Ochabe o BB Collection. Marcas de moda jóvenes, con identidad y que rompen fronteras.

Moda y mucho más Tanto Brenda como Luis tienen una amplia formación y trayectoria profesional en el mundo de la moda, pero no quieren que L.O.I se limite solo a eso: “Vamos mucho más allá de la idea tradicional de showroom, queremos ser un espacio donde los creativos y diseñadores convivan, esto es lo que nos diferencia, ser un lugar de coworking y de conexión, que la gente que pase por aquí no se sienta solo un cliente, sino parte de este laboratorio de ideas”.

Además su actividad no se va a limitar solo al mundo del vestir y las pasarelas; abarcan muchos otros sectores. De hecho, cuentan ya con clientes de marcas de destilados y un grupo hostelero con más de 10 restaurantes en Madrid donde cabe destacar La Perdida y su fusión TEX-MEX.

La inauguración del espacio y showroom, programada para septiembre, promete ser un evento singular para cerrar el verano, donde no cabe duda que estará repleto de novedades y con caras conocidas.

L.O.I, sin lugar a dudas, va a sonar cada día con más fuerza y promete convertirse en un futuro muy próximo en uno de los actores más importantes del mundo de la moda y la comunicación en la capital.

Por Miguel Ángel Moyano

