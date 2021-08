Schneider Electric y Global Footprint Network colaboran en la iniciativa "100 Days of Possibility" Comunicae

viernes, 6 de agosto de 2021, 14:34 h (CET) La iniciativa "100 Days of Possibility" promueve soluciones para combatir el cambio climático Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y Global Footprint Network (GFN), compañía encargada de hacer el seguimiento de la gestión de los recursos naturales en el mundo, han lanzado la iniciativa "100 Days of Possibility", que tiene como objetivo promover soluciones que ayuden a hacer frente al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad.

El lanzamiento de la iniciativa coincide con el Earth Overshoot Day, es decir, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, fecha en la que la humanidad agota todos los recursos naturales que el planeta es capaz de generar en un año. Los 100 días a los que hace referencia el nombre de la iniciativa marcan el tiempo que queda hasta el la 26ª Conferencia Anual de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP26), en la que autoridades gubernamentales de todo el mundo se reunirán en Glasgow (Escocia) para tratar de acordar medidas eficaces para combatir el cambio climático.

Las soluciones destacadas en el proyecto reafirman el mensaje: las empresas, los gobiernos y los ciudadanos deben actuar ahora: no es necesario esperar a la COP26 para tomar decisiones. Las posibilidades y mejoras para cada sector se irán publicando día a día hasta la fecha de la COP26 en 100DaysofPossibility.org, donde se expondrán las alternativas a través de las que será posible retrasar el día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Por ejemplo, las propuestas de redes eléctricas 100% renovables, los hogares inteligentes y la reducción de los residuos alimentarios.

Schneider Electric, nombrada la empresa más sostenible del mundo por Corporate Knights, ha mostrado su apoyo a la iniciativa enviando seis de sus soluciones climáticas a la lista de los "100 días". Otros colaboradores del proyecto son la Agencia Escocesa de Protección del Medio Ambiente (SEPA) y Drawdown Europe.

Una de las soluciones a las que ha contribuido Schneider Electric es la integración de un microgrid con infraestructura de carga de vehículos eléctricos (EV) en un aparcamiento de autobuses con energía sostenible en Maryland, Estados Unidos. Será la primera de este tipo y ayudará a retrasar la fecha del Día de Sobrecapacidad de la Tierra al reducir las emisiones de carbono en un 62%, entre otros beneficios.

Otro ejemplo es el edificio de oficinas de Schneider Electric, IntenCity, en Grenoble (Francia). IntenCity es un ejemplo de cómo el sector público y privado colaboran para construir comunidades más limpias y sostenibles. El edificio está diseñado para consumir 7 kw/hora por metro cuadrado al año, casi 10 veces menos energía que la media de los edificios europeos. Los paneles solares de la terraza, dos turbinas eólicas, el uso de aguas subterráneas y las soluciones tecnológicas innovadoras permiten que el conjunto consuma y produzca la misma cantidad de electricidad a lo largo de un año. Una combinación única de microgrids facilita el intercambio de energía con la comunidad.

Otra contribución destacable es el reciente acuerdo de Schneider Electric con la Egyptian Electricity Holding Company, el principal operador del país. Será la primera smart grid de todo Oriente Medio y permitirá a Egipto a hacer frente a la futura demanda de energía al tiempo que avanza en su estrategia de sostenibilidad.

Las tres soluciones se han presentado durante el lanzamiento de la iniciativa "100 días" y las otras tres contribuciones de Schneider se presentarán a lo largo del proyecto.

