Los Hospitales Women and Children de Birmingham implementan EcoStruxure™ IT Expert en su infraestructura IT

viernes, 6 de agosto de 2021, 14:26 h (CET) La Fundación NHS de los Hospitales Women and Children de Birmingham ha elegido a APT, partner de Schneider Electric, para implementar EcoStruxure IT Expert y contar con una monitorización en remoto para gestionar sus dispositivos hardware con más sostenibilidad y eficiencia. EcoStruxure IT Expert permite tomar decisiones basada en datos, aporta más visibilidad y asegura la resiliencia de los SAIs para los sistemas críticos del hospital Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, en colaboración con su partner, Advanced Power Technology (APT), ha implementado su software EcoStruxure IT™ Expert en los Hospitales Women and Children de Birmingham de la Fundación NHS. Esta plataforma de gestión de infraestructura de centro de datos (DCIM), abierta, agnóstica e interoperable, les permitirá una monitorización en remoto especializada, para poder tomar decisiones basada en datos, contar con una mayor resiliencia y menos tiempo de inactividad en sus sistemas críticos de energía de backup y su IT distribuida.

Fundada en 2017 al fusionarse dos hospitales, la Fundación NHS del Birmingham Women and Children es un proveedor especializado de servicios de atención médica para más de 140.000 pacientes. Sus operaciones se apoyan es un extenso sistema de infraestructura IT, cuyas funciones se consolidaron e integraron en sus dos campus hospitalarios. Incluyen dos centros de datos on-premise, un número creciente de armarios de red distribuidos y más de 100 sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) que protegen los equipos críticos y los datos de los pacientes.

A partir de ahora, contarán con EcoStruxure IT Expert, una herramienta avanzada de monitorización en remoto que proporciona visibilidad, alarmas, capacidades de gestión preventiva y recomendaciones basadas en datos para mitigar los riesgos de seguridad y aumentar la eficiencia. Forma parte de la arquitectura EcoStruxure habilitada para IoT de Schneider Electric.

“Para los profesionales de la salud, la disponibilidad de la infraestructura de energía y los sistemas de misión crítica no es algo negociable,” asegura Marc Garner, VP, Secure Power Division de Schneider Electric UK&I. “Nuestro software EcoStruxure ofrece una mayor visibilidad a la Fundación NHS del Birmingham Women and Children y le ayudará a mitigar el tiempo de inactividad en sus entornos Edge.”

La monitorización remota aumenta la resiliencia

La continuidad de la actividad es la máxima prioridad para el departamento IT de la Fundación para mantener siempre activas las aplicaciones clínicas y de gestión de pacientes. Con el objetivo de garantizar el funcionamiento continuo, La Fundación cuenta con un plan de recuperación ante desastres, que contempla que sus centros de datos actúen respaldo el uno del otro en caso de fallos. Además, sus SAIs, que se implementan en varias instalaciones de Edge Computing, deben monitorizarse en tiempo

Tradicionalmente, se requerían inspecciones manuales para verificar la salud y el estado de su energía de backup y equipos IT. Sin embargo, por la naturaleza distribuida de la infraestructura de la Fundación, los intervalos entre inspecciones eran cada vez más largos, aumentando el riesgo de mal funcionamiento de la batería y del tiempo de inactividad. Para mejorar la capacidad de recuperación de sus sistemas de IT y SAIs, la Fundación se apoyó en APT, proveedor especializado de sistemas de refrigeración y energía de bajo consumo y partner de Schneider Electric.

Más tiempo de actividad

APT recomendó la instalación del software EcoStruxure IT Expert de Schneider Electric para monitorizar y gestionar su SAIs, sistemas de baterías e infraestructura Edge. Su arquitectura basada en la nube les permite conectar sus centros de datos, su IT distribuida y sistemas de energía de backup, y monitorizarlos desde una consola central. Además, permite que las actualizaciones de estado y las alarmas puedan visibilizarse desde cualquier dispositivo remoto, en tiempo real y evitando el tiempo de inactividad.

“Con la instalación de EcoStruxure IT Expert, ahora el equipo ahora cuenta con una información continua 24/7 sobre el estado del SAI, así como del tiempo de ejecución disponible para soportar sus cargas críticas”, afirma John Thompson, managing director de APT.

Decisiones basadas en datos para impulsar la eficiencia

Las capacidades adicionales de EcoStruxure IT Expert también permiten monitorizar las condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad, que pueden afectar el rendimiento de sus infraestructuras IT y de red. En estos entornos, la eficiencia de la refrigeración es esencial y los armarios pueden acumular polvo y tener una mala ventilación. EcoStruxure IT Expert permite al departamento IT contar con información detallada, ayudando a impulsar inversiones que no solo maximizarán el tiempo de actividad, sino que también permitirán a la Fundación gestionar sus activos de hardware de una manera más sostenible y eficiente.

“Con EcoStruxure IT, contamos con una gran herramienta de un proveedor líder, que nos da total tranquilidad”, dice Jas Purewall, ICT Infrastructure Manager del Birmingham Women and Children’s NHS Foundation Trust. “Podemos evaluar el impacto de las cargas adicionales y utilizar los datos de la aplicación para decidir si ampliar o reducir los SAIs, ajustar su tamaño u optimizar el sistema para que las operaciones sean más eficientes”.

Para más información sobre EcoStruxure IT Expert, visita su web.

Sobre EcoStruxure

EcoStruxure™ es la plataforma y arquitectura de sistema abierta, interoperable y habilitada para IoT. EcoStruxure ofrece más en cuanto a seguridad, fiabilidad, eficiencia, sustentabilidad y conectividad para los clientes. EcoStruxure aprovecha los avances en IoT, movilidad, sensorización, nube, análisis y ciberseguridad para ofrecer innovación en todos los niveles. Esto incluye productos conectados, Edge Control y aplicaciones, analíticas y servicios que son compatibles con el software del ciclo de vida del cliente. EcoStruxure™ se ha implementado en casi 500.000 ubicaciones con el apoyo de más de 20.000 desarrolladores, 650.000 proveedores de servicios y partners, 3.000 compañías eléctricas y conecta a más de 2 millones de activos gestionados.

Desde consultoría en energía y sostenibilidad hasta la optimización del ciclo de vida de sus sistemas operativos, cuentan con servicios a nivel mundial para satisfacer sus necesidades de negocio. Como organización centrada en el cliente, Schneider Electric es su asesor de confianza para ayudar a aumentar la fiabilidad de los activos, mejorar el coste total de propiedad e impulsar la transformación digital de su empresa hacia la sostenibilidad, la eficiencia y la seguridad.

Sobre el Birmingham Women and Children’s NHS Foundation Trust

Birmingham Women and Children’s NHS Foundation Trust se fundó en 2017 al fusionar dos hospitales existentes y es un proveedor especializado de servicios de salud para 140.000 mujeres, niños y familias que viven en las Midlands inglesas. Opera dos centros de datos principales, cada uno respalda al otro, y tiene varias instalaciones IT distribuidas, o instalaciones Edge, en ambos campus que dan soporte a muchas aplicaciones críticas para la atención médica.

Sobre Advanced Power Technology

Establecido en 1990, Advanced Power Technology es un proveedor independiente líder de sistemas de refrigeración y de eficiencia energética. Son expertos en el diseño, construcción y soporte de centros de datos, salas de servidores y salas de comunicaciones. Siempre se esfuerzan por implementar la solución más resistente y, a la vez, energéticamente eficiente.

Ofrecen desde consultas y especificaciones iniciales, hasta la implementación del proyecto y más allá. Realizan proyectos de todos los tamaños en todos los sectores del mercado. Pueden asesorar y ofrecer la solución que mejor se adapte a sus necesidades, sean cuales sean las circunstancias.

Sus clientes incluyen NHS Trusts, Bancos, Corredores de Bolsa, Gobierno Local y Central, Servicios de Emergencia, Universidades, Empresas de Outsourcing, Telco e Instalaciones Atómicas. https://advancedpower.co.uk/

