Schneider Electric implementa importantes medidas de flexibilidad para sus empleados en España y Portugal Comunicae

viernes, 6 de agosto de 2021, 14:29 h (CET) Las nuevas medidas de flexibilidad laboral contemplan, entre otras, la posibilidad de cogerse períodos sabáticos o comprar más vacaciones y están pensadas para dar respuesta a cada circunstancia particular de cada persona Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, acaba de instaurar nuevas medidas de conciliación y flexibilidad para sus equipos en España y Portugal, en el marco de importante apuesta por la diversidad y la conciliación. Los nuevos beneficios implementados, que se suman a los que ya pueden disfrutar los trabajadores de Schneider Electric, están pensados para dar respuesta a cada circunstancia particular, e incluyen, entre otros, la compra de vacaciones; los períodos sabáticos, que pueden ser de entre 15 días a dos meses y la posibilidad de trabajar un festivo y compensarlo descansando un día laboral.

“En Schneider Electric siempre intentamos innovar y liderar el cambio, también en nuestra política de personas. Por eso hemos implementado estas nuevas medidas de flexibilidad, que encajan perfectamente con nuestra cultura de confianza: la de una empresa que trabaja por objetivos, comparte valores y propósito, que quiere fidelizar al mejor talento y respetar lo que hace única a cada una de las personas que trabajan en la compañía”, asegura José Luís Cabezas, Vicepresidente de Recursos Humanos de Schneider Electric Iberia.

Schneider Electric fue una de las primeras empresas en España en apostar por el teletrabajo hace más de 10 años, a través de una cultura asentada en la confianza y de una infraestructura tecnológica adecuada para reducir al mínimo el periodo de adaptación. Hoy, Schneider Electric apuesta por un modelo híbrido cada vez más personalizable, que se adapte a las necesidades y requerimientos de cada una de las personas que forman parte de la compañía, al conocer a través de una encuesta interna que más de un 80% de sus empleados preferían este tipo de modelo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.