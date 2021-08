El curso de forense informático en Windows de QuantiKa14 Emprendedores de Hoy

viernes, 6 de agosto de 2021, 11:08 h (CET)

El curso de forense informático en Windows es 100% online, desarrollado por peritos informáticos con mucha experiencia, que busca formar a los estudiantes en análisis profundo de fases, adquisición de evidencias en este sistema operativo, entre otros. QuantiKa14 es la compañía que ofrece este curso y se trata de una empresa de seguridad informática que se dedica a las investigaciones de crímenes por medio del uso de las técnicas y herramientas del Open Source INTelligence (OSINT). Además, ofrecen servicios forenses y de peritaje en el área informática, así como de desarrollo de aplicaciones y formación profesional.

Curso de forense informático en Windows El curso de forense en Windows que ofrece QuantiKa14 consiste en una formación especializada llevada a cabo por peritos informáticos de dilatada experiencia en este trabajo. Se trata de un curso totalmente online, que contiene más de 50 videos, así como contenido en PDF destinados a apoyar y facilitar el aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, se realizan prácticas por medio de una máquina virtual, la cual se podrá descargar con el fin de realizar todos los ejercicios prácticos impartidos en el propio dispositivo del alumno.

Este curso tiene una duración de 5 meses, que implican un total de 480 horas de enseñanza. Durante todo el proceso, un tutor especializado de la empresa se encargará de hacer el seguimiento necesario de cada uno de los participantes del curso de manera individual, no solo para reforzar el conocimiento, sino también para aclarar cualquier duda que pueda surgir durante su formación.

Características del curso Desde los inicios de QuantiKa14, además de sus servicios de peritaje informático, auditoría de seguridad y desarrollo de aplicaciones, también se ha dedicado a elaborar e impartir cursos enfocados principalmente en la seguridad informática. En el caso concreto del curso de forense informático en Windows, se ha diseñado especialmente para la formación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, profesionales de las IT, detectives con avanzados conocimientos informáticos, peritos forenses informáticos, administradores de sistemas, Incident Responders y de cualquier entusiasta de la seguridad digital que esté en busca de ampliar sus conocimientos. El curso no solamente está creado por profesionales del peritaje informático, sino que tienen un enfoque preponderantemente práctico. Por medio de él, el estudiante aprenderá a desarrollar al máximo sus capacidades como especialista forense en Windows, analizar y descargar datos y evidencias informáticas de este sistema operativo, realizar informes con las pruebas, y mucho más.

Es necesario saber que para acceder al curso, el estudiante tendrá que ponerse en contacto con la empresa mediante su teléfono gratuito, correo electrónico o su página web. Posteriormente, debe hacer el pago de los 499€ del precio del curso, y en menos de 48 horas, la persona recibirá un correo electrónico con los datos necesarios para acceder.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.