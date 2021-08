La ecografía es una de las pruebas diagnósticas más importantes, por VINNO Comunicae

viernes, 6 de agosto de 2021, 13:03 h (CET) La ecografía es indolora, no invasiva y segura para los pacientes. Al mismo tiempo, permite obtener una imagen precisa de los tejidos internos del cuerpo. Por ello, la ecografía se ha convertido en un método básico para diagnosticar diversas enfermedades y se ha consolidado en ginecología, gastrología y ortopedia VINNO empresa especializada a la venta de ecógrafos muestra en este artículo porque la ecografía es una de las pruebas diagnósticas más importantes actualmente.

La medicina moderna dispone de métodos muy avanzados de diagnóstico por imagen. Depende del tipo de enfermedad y de las necesidades actuales, se realizan Tomografía computarizadas (TAC), Resonancia Magnética Nuclear (RMN) o radiografías. Sin embargo, lo más frecuente es que el médico remita al paciente a una ecografía.

¿Qué es la ecografía y para qué sirve?

La ecografía es uno de los métodos básicos de diagnóstico utilizados en diferentes ramas de la medicina y la veterinaria.

La imagen de los órganos y otros tejidos se obtiene mediante ondas acústicas de alta frecuencia. Estas ondas son inaudibles e indoloras. Entran en el cuerpo humano y se propagan sin ninguna influencia negativa en las células.

Un ecógrafo organiza las ondas reflejadas por los órganos en imágenes y registra las formas. Los modernos equipos de ecógrafos permiten incluso obtener resultados en 3D.

Una de las mayores ventajas de la ecografía es la seguridad y el carácter no invasivo para la salud. A diferencia, por ejemplo, del examen de rayos X, se puede realizar, por ejemplo, en mujeres embarazadas, sin ningún riesgo para el desarrollo del feto.

La ecografía no requiere contraste y, en principio, no hay contraindicaciones. Los ultrasonidos se pueden realizar varias veces en rápida sucesión sin riesgo de efectos secundarios.

Tipos de ultrasonidos

La ecografía permite visualizar el estado de la mayoría de los órganos del cuerpo humano. Las ecografías más frecuentes son:

Abdominal

Pechos

Nódulos linfáticos

Tiroides

Eco del corazón (ecografía cardíaca)

Glándulas salivales

Ojos

Articulación de la rodilla

Articulación de la cadera

Tobillo

Muñeca

Ecografía vascular Doppler

Ecografía ginecológica (transvaginal)

Ecografía transrectal (transrectal) En el embarazo se pueden realizar ecografías por vía externa (vientre) o vaginal, es uno de los elementos más importantes para comprobar la regularidad del feto en desarrollo.

¿Cómo es el examen ecográfico?

La ecografía se realiza con un equipo llamado ecógrafo. La parte utilizada para el examen directo es el cabezal, que contiene el transductor de ultrasonidos. El paciente expone la parte del cuerpo examinada, que el médico lubrica con un gel especial que facilita la conducción de los impulsos acústicos. En respuesta, el ecógrafo los convierte en impulsos eléctricos y crea una imagen visible en el monitor.

El médico mueve lentamente el cabezal del ecógrafo para obtener una imagen completa de la parte examinada. A veces se necesita un poco más de tiempo y práctica. Sobre todo, por ejemplo, en el tejido óseo que no deja pasar los ultrasonidos. Del mismo modo, el aire en el tracto gastrointestinal produce un efecto distorsionado.

La ecografía no se utiliza para examinar el cerebro y los huesos, para ello, el paciente se debe someter a una tomografía computarizada o a una resonancia magnética.

El examen ecográfico es completamente indoloro. Sólo en algunas circunstancias específicas puede causar algunas molestias, por ejemplo, durante el examen transrectal. En estos casos es posible administrar una anestesia.

¿Cuáles son las indicaciones para una ecografía?

La medicina distingue muchos tipos de indicaciones para una ecografía. Se realizan tanto de forma profiláctica como para diagnosticar lesiones.

La ecografía es un método estándar para examinar tumores, quistes, lesiones postraumáticas, etc.

Es el primer examen que se realiza en caso de síntomas alarmantes, como problemas en el sistema digestivo o resultados anormales en un hemograma.

La importancia de la ecografía durante el embarazo

Normalmente, si no hay complicaciones de salud, la ecografía se realiza tres veces en cada trimestre. Gracias a la ecografía, el médico puede evaluar el desarrollo normal y la salud del bebé en el vientre materno, descartar ciertas enfermedades, determinar el sexo del niño, predecir el peso al nacer y determinar si el parto puede tener lugar de forma natural.

Toda mujer se debe realizar una ecografía mamaria profiláctica, esta prueba permite un diagnóstico precoz de enfermedades peligrosas, incluidas las alteraciones cancerosas.

¿Cómo hay que prepararse para una ecografía?

En el caso de la ecografía de las articulaciones, los senos, los músculos, la tiroides, etc., el examen previsto no requiere ninguna preparación especial. Del mismo modo, en el caso de la ecografía del embarazo independientemente de que se realice por vía externa o vaginal.

La situación es ligeramente diferente en el caso de la ecografía abdominal. Ya que unos días antes del examen, se deben ingerir comidas ligeras y evitar los productos que causan hinchazón. El gas presente en la cavidad abdominal puede difuminar la imagen, lo que hace que el resultado no sea fiable.

El día del examen, es mejor estar en ayunas o tomar un desayuno ligero si la ecografía está programada para las horas de la tarde.

Durante la ecografía pélvica es necesario llenar la vejiga hasta el punto de sentir al menos un impulso moderado. Lo mejor es beber un litro de agua sin gas o té sin azúcar una hora u hora y media antes del examen. El llenado de la vejiga se convierte en una llamada ventana acústica que facilita el examen de las paredes de la vejiga, los intestinos y otros órganos pélvicos.

En el caso de la ecografía Doppler vascular, el paciente debe descansar durante unos 30 minutos antes del examen. Esto permite al médico comparar los valores de velocidad o volumen de los flujos con las normas aplicables.

Contraindicaciones para una ecografía

La lista de contraindicaciones de la ecografía es muy corta.

En primer lugar, hay todo tipo de interrupciones en la continuidad de los tejidos como lesiones externas, heridas, quemaduras, así como fracturas recién cerradas.

En tales circunstancias, la ecografía puede causar dolor o provocar una infección. La ecografía no debe realizarse en pacientes poco cooperativos, por ejemplo, los que padecen diversas enfermedades mentales. El médico se puede abstener de realizar el examen si el paciente no da su consentimiento.

En otros casos, la ecografía se realiza incluso en pacientes de edad avanzada. También diversas enfermedades sistémicas, como la diabetes o la hipertensión, no constituyen una contraindicación.

