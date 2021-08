Pese a la fiabilidad de los test de antígenos de farmacias, si hay síntomas, se recomienda hacer cuarentena Comunicae

viernes, 6 de agosto de 2021, 13:03 h (CET) El 21 de julio de 2021, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, se autorizó la a comercialización libre y sin receta de test de autodiagnósticos de coronavirus. Con lo cual, los ciudadanos pueden acudir a su farmacia más próxima y comprar estos test, según indica la farmacéutica titular de Farmacia Plaza del Santo, María Teresa Dorado “Según los consejos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), lo primero y más importante, es realizar bien la prueba siguiendo las instrucciones del fabricante detenidamente. Por otro lado, se debe de tener en cuenta, que este tipo de test son efectivos los siete primeros días desde el contacto con un positivo o la aparición de síntomas. Si se alarga el periodo, es posible que pueda salir un falso negativo, ya que su eficacia no será la misma, y por consiguiente, seguirá expandiéndose el virus, algo que se quiere evitar a toda costa.”, asegura Dorado.

En caso de que el paciente haga todo correctamente y dé positivo, presentando síntomas o no, se debe de proceder al autoaislamiento para evitar que el virus prolifere. Además, tendrá que ponerse en contacto con su centro sanitario para informar de la situación, ya que necesitaría una prueba de diagnóstico de infección activa que confirme dicho positivo. Esto se debe, a que los positivos de los tests de antígenos comprados en farmacias, son considerados como casos sospechosos, tanto en personas con síntomas como sin ellos.

Según Dorado, “las pruebas tienen una especificidad del 97 % y sensibilidad del 90 %. Por tanto, si el resultado es negativo y tienen síntomas o han tenido contacto estrecho con un positivo deberán guardar cuarentena. De esta manera se evita que aumente el número de casos en su círculo cercano.”

En ambos casos, comprar test antígenos en farmacias online, es una gran ventaja para intentar frenar esta pandemia que tantas vidas se ha llevado este pasado año. Por lo tanto, todas las medidas preventivas son buenas, y más estando tan al alcance de los ciudadanos.

