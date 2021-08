¿Qué corte de pelo elegir para este verano?, por REMBRANDT peluqueros Comunicae

viernes, 6 de agosto de 2021, 13:14 h (CET) El verano trae consigo nuevas tendencias de corte de cabello. Este año, el corte de pelo quiere ser fácil de llevar y elegante, bobs sin esfuerzo, cabellos largos, trenzas y flequillos REMBRANDT peluqueros, una de las mejores peluquerías en Madrid, ofrece en este artículo las principales tendencias para el cabello este verano.

Los cortes de pelo se inspiran en la nostalgia y en las reliquias capilares del pasado, como los peinados de los años 70 con el corte Shaggy y el flequillo cortina, la moda es un eterno recomenzar, incluso en el sector del cabello.

Sin embargo, algunos de las tendencias de años anteriores siguen estando de actualidad, especialmente los cortes de cabello cortos. Por ejemplo, están de moda todas las versiones del bob, el corte pixie o el corte boyish. Para las personas que son fans de las melenas largas, está de moda ir en plan XXL, como Jennifer López y Kim Kardashian, cuyas puntas están lo más cerca posible de la espalda.

Tendencias capilares para este 2021

Los meses de verano son la oportunidad perfecta para buscar la mejor peluquería para cambiar de peinado. ¿Corto o largo? ¿Balayage o mechas?

Para poder hacer una buena elección, a continuación, se indican las tendencias capilares de este año. ¿Qué corte de pelo elegir? ¿Qué color de pelo está a la moda?

¿Cómo llevar el corte de cabello bob?

Entre todos los cortes de pelo corto, es el que mejor se adapta a todos los tipos de cabello: hundido, bola, lacio, etc.

El bob aporta dinamismo al rostro, un volumen armonioso a los cabellos rizados y ánimo a los lisos. Y para las que quieren un cambio aún más radical, se puede atrever con el corte boyish, el ideal para un look femenino en cualquier circunstancia.

Bob corto: ¿cómo llevarlo y elegirlo?

Cualquier peluquero profesional explicará que el bob corto es un peinado ideal, que con toda seguridad realzará el cabello. Pero, ¿Cómo llevar el bob corto? ¿Qué corte bob elegir según la forma del rostro? ¿Cómo se mantiene?

Más atrevido que un bob clásico y más sabio que un corte juvenil, el bob corto revela agradablemente el rostro y al mismo tiempo ofrece un apreciable dinamismo. Atrae a todas las generaciones, dando un aspecto juvenil irresistible a todas las mujeres.

El bob corto se adapta a todas las formas de cara y es el peinado ideal para camuflar las orejas grandes o prominentes. Este peinado también es un aliado si se tiene un cuello pequeño, ya que da inteligentemente la ilusión de una cara más larga.

¿Qué bob corto conviene para la forma de la cara?

Al igual que la versión clásica, el short bob se presenta en una gran variedad de cortes, que se debe elegir en función de la forma del rostro.

El corte corto y hundido: Idealmente situado entre los lóbulos y la barbilla, es perfecto para los rostros cuadrados porque afina hábilmente la línea de la mandíbula. Para estar a la moda, evita el volumen excesivo en la parte posterior de la cabeza y el pelo frontal demasiado hundido.

Idealmente situado entre los lóbulos y la barbilla, porque afina hábilmente la línea de la mandíbula. Para estar a la moda, evita el volumen excesivo en la parte posterior de la cabeza y el pelo frontal demasiado hundido. El bob muy corto: Muy atrevido, este corte de pelo, que queda por encima de las mandíbulas, expone con orgullo los rasgos del rostro. Así, una forma de cara ovalada es preferible que lleve un bob muy corto.

Muy atrevido, este corte de pelo, que queda por encima de las mandíbulas, expone con orgullo los rasgos del rostro. Así, es preferible que lleve un bob muy corto. El bob corto con flequillo: Esta es una combinación de pelo muy popular, pero no es adecuada para todas las mujeres. De hecho, el bob corto con flequillo no se recomienda para los rostros anchos, redondos o cuadrados, ya que este corte tenderá a compactar el rostro. ¿Cómo llevar el cabello largo?

En los desfiles de moda, las modelos han marcado la pauta mostrando un cabello sano y brillante con melenas espectaculares. Para conseguir un mayor atractivo y satisfacer los deseos de cada uno, el cabello largo puede llevarse de diferentes maneras.

A veces chic con ligeras ondas y un accesorio de pelo vintage, retro con volumen en la parte delantera o incluso bohemio y setentero.

¿Qué accesorios llevar en el cabello?

Bufandas y pasadores han adornado los cabellos de las modelos en las pasarelas. Ni que decir tiene que se colarán en el cabello durante todo el año para aderezar las coletas, moños e incluso cortes de pelo bob para conseguir un look sesentero.

¿Cómo llevar las trenzas?

La trenza (india, africana) es una tendencia de pelo imprescindible para los próximos meses. Su mínimo mantenimiento y sus mil posibilidades de trenzado dan rienda suelta a la creatividad para conseguir un peinado diferente a cualquier otro. No es raro ver tres o cuatro filas de trenzas, moños trenzados e incluso peinados que combinan coletas y trenzas.

¿Cómo llevar el flequillo?

El flequillo sigue siendo tendencia. Se puede llevar grueso, corto como una cortina o difuminado para dar un giro a un corte de pelo corto o largo. Va a depender de encontrar el estilo que mejor se adapte a la forma de cada rostro.

Consejos para adaptar el flequillo al rostro

Ya sea largo, corto o cónico, el flequillo añade personalidad a un corte de pelo. Pero, ¿cómo encontrar el estilo adecuado?

Los flequillos son sin duda un peinado imprescindible, porque han desafiado los años y las tendencias capilares, imponiéndose a todos los peinados. ¿Qué los hace irresistibles? Se puede utilizar de infinitas maneras: cortos, asimétricos, afilados, muy largos, alisados o incluso rizados.

Los flequillos son apreciados por todas las mujeres. Porque se adapta a los deseos y a cada rostro, es difícil resistirse a los flequillos, ya sean un intento temporal o la firma capilar.

Flequillo largo: Son el complemento del estilo retro-bohemio parisino. Se lleva recto hasta las cejas, idealmente en cabellos finos para acentuar la mirada, separado en dos mechones o mezclado en una coleta o moño para conseguir un efecto fresco. Es fácil de llevar, pero requiere un corte regular para que no caiga en los ojos y se convierta en una mirada descuidada.

Son el complemento del estilo retro-bohemio parisino. Se lleva recto hasta las cejas, idealmente en cabellos finos para acentuar la mirada, separado en dos mechones o mezclado en una coleta o moño para conseguir un efecto fresco. Es fácil de llevar, pero requiere un corte regular para que no caiga en los ojos y se convierta en una mirada descuidada. Flequillo corto: Se considera que un flequillo es corto cuando termina dos centímetros por encima de las cejas. Los flequillos cortos aportan dinamismo a cualquier corte de pelo y se pueden llevar de diversas formas: lisos, rizados, cónicos, etc.

Se considera que un flequillo es corto cuando termina dos centímetros por encima de las cejas. Los flequillos cortos aportan dinamismo a cualquier corte de pelo y se pueden llevar de diversas formas: Flequillo fino o ligero: Es lo contrario del flequillo grueso, suele gustar por el efecto borroso, apenas perceptible, pero sin embargo muy presente. El flequillo fino retuerce con elegancia las melenas medias y los cortes bob cortos visten con delicadeza las frentes pequeñas.

Es lo contrario del flequillo grueso, suele gustar por el efecto borroso, apenas perceptible, pero sin embargo muy presente. El flequillo fino retuerce con elegancia las melenas medias y los cortes bob cortos visten con delicadeza las frentes pequeñas. Flequillo cónico: El flequillo fluido da a este corte de pelo un efecto estructurado pero relajado. Se puede llevar corto o largo, en cabellos finos o gruesos. Ligero y divertido, dará al cabello un nuevo impulso y lo rejuvenecerá sin perder su atractivo seductor.

El flequillo fluido da a este corte de pelo un efecto estructurado pero relajado. Se puede llevar corto o largo, en cabellos finos o gruesos. Ligero y divertido, dará al cabello un nuevo impulso y lo rejuvenecerá sin perder su atractivo seductor. Flequillo en capas: Añaden carácter a cualquier rostro. Es adecuado para todo tipo de cabellos. Llevarlo a un lado, añade un toque rockero al look.

Añaden carácter a cualquier rostro. Es adecuado para todo tipo de cabellos. Llevarlo a un lado, añade un toque rockero al look. Flequillo rizado: Entre los diferentes estilos de flequillo, la versión rizada ha sido un gran éxito desde el regreso del cabello natural. En cabellos suaves o rizados, se debe considerar un poco más largo que el resultado deseado en previsión de los días húmedos que levantan los rizos y crean encrespamiento. Es ideal, dominar el volumen del cabello para llevar flequillos rizados. ¿Cabello partido en el centro o en el lateral?

Puede parecer poco, pero es el toque extra que termina un peinado. La raya lateral, la raya en medio o la raya en zigzag aportan modernidad y presencia al cabello. Es fácil de crear y se puede ajustar como se desee, todo lo que se necesita es un rápido peinado.

En 2021 se apuesta por la naturalidad con un corte de pelo fácil de cuidar y algunos detalles de estilismo bien elegidos para personalizar cualquier look.

