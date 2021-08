Verano 2021: ¿Qué deportes practicar en Ibiza?, por IBIJETS Comunicae

viernes, 6 de agosto de 2021, 13:19 h (CET) Deportes en Ibiza: dónde hacer senderismo, ciclismo, paddle surf surf, excursiones en motos de agua, buceo y equitación Las actividades al aire libre que se pueden realizar en Ibiza son muchas, no sólo la vida nocturna: los deportes al aire libre incluyen el senderismo, el ciclismo, el paddle surf, el buceo, la vela, la equitación y servicios de alquiler de motos de agua en Ibiza.

La isla española que, si por la noche es un carnaval, por el día es un paraíso terrenal para el descanso, pero también para el senderismo, las excursiones en bicicleta y en bici de montaña, los deportes acuáticos y muchas otras cosas son algunas de las razones para ir a Ibiza al menos una vez en la vida

La Isla Bonita, con sus 570 kilómetros cuadrados en medio del Mediterráneo, es un destino vacacional muy popular para los que les gusta ir de aventuras y hacer deporte en contacto con la naturaleza.

En definitiva, una mezcla perfecta de actividad física y diversión. De hecho, la isla española cuenta con el territorio ideal para que los turistas puedan probar nuevas experiencias.

Entre el senderismo, el ciclismo, el submarinismo, la vela y el paddle surf, las actividades deportivas para hacer en Ibiza al aire libre están por todas partes y aburrirse es una tarea difícil.

Deportes para hacer en Ibiza

Al igual que las Islas Canarias y las Azores, las Islas Baleares son un gran lugar perfecto para hacer deporte: la ubicación, la conformación de las islas, el clima cálido, pero nunca demasiado caliente, las instalaciones dedicadas al deporte al aire libre.

Así, si el sur de Ibiza, que gira en torno a la capital, es el más festivo y nocturno, el norte de la isla, se puede decir que la zona que va de San Antonio a Santa Eulalia, es perfecta para hacer deporte.

Los senderos que atraviesan el interior boscoso invitan al senderismo y a la bicicleta de montaña, y el litoral está equipado para el Paddle surf, las motos de agua, la vela y el buceo. Hay establos para dar clases de equitación y montar a caballo.

Los costes de los alquileres y los servicios son perfectamente aceptables.

Deportes que se puede practicar en Ibiza

Dónde y cómo hacer senderismo en Ibiza

Las administraciones locales siempre han mostrado un gran interés por el cuidado y la promoción de las rutas de senderismo de la isla. Los itinerarios diseñados por el municipio permiten explorar el pintoresco paisaje, los típicos pueblos agrícolas y los yacimientos arqueológicos desde diferentes ángulos.

Se puede encontrar información detallada en las oficinas de turismo. Además, durante los meses de verano, hay excursiones nocturnas organizadas, que son habituales en el programa de cada año.

¿Qué visitar en Ibiza durante las vacaciones? Hay nueve rutas señalizadas de diferente longitud y dificultad.

Las familias con niños, por ejemplo, pueden elegir el paseo de 2½ horas que comienza en el puerto de Ibiza y recorrer las playas de los alrededores. Los expertos, en cambio, pueden probar la ruta de 14 kilómetros (ida y vuelta) que comienza frente a la iglesia de San José, en el suroeste de la isla, y termina en Sa Talaia.

Es una ruta magnífica, sobre todo por las vistas panorámicas que ofrece en algunos puntos. Merece la pena el esfuerzo en las subidas iniciales y armarse con la cámara fotográfica.

Ibiza, dónde ir en bicicleta

Ibiza es un lugar excelente para quienes practican el ciclismo simplemente para disfrutar de las vistas, pero también para el entrenamiento intensivo. De hecho, en los meses menos concurridos, muchos ciclistas profesionales acuden a la isla para preparar futuras carreras. Gracias a la presencia de la sierra de Els Amunts, hay divertidas y pintorescas subidas y bajadas que permiten una vista elevada del mar y de los inmensos pinares que cubren la zona.

Las rutas son variadas y se adaptan a todo tipo de dificultades, incluida la bicicleta de montaña.

Para los principiantes, se recomienda la ruta de ida y vuelta (14,6 kilómetros), que comienza en la localidad costera de San Antonio, en la costa este de Ibiza, y continúa por la calle Concas hasta la bahía de Cala Bassa, donde será imposible resistirse a la tentación de un baño en las piscinas naturales.

Para los ciclistas de montaña más experimentados, se puede probar la ruta "de costa a costa" que comienza en San Antonio y termina en el valle de Buscastell. Esta fue una etapa de la Vuelta a Ibiza 2009, con sus 64 kilómetros que ofrecen una variedad de paisajes impresionantes.

Paddle surf en Ibiza, dónde practicarlo

En Ibiza, el paddle surf es una auténtica moda, una actividad tan popular que hace sombra al surf clásico. De hecho, es habitual ver filas de chicos y chicas subidos a las tablas remando sobre las aguas cristalinas de la isla. Esta actividad se está haciendo tan popular que han surgido varias escuelas que organizan clases para principiantes o cursos para perfeccionar la técnica.

También se organizan excursiones en grupo a cuevas y calas.

Buceo en Ibiza, dónde ir

No hay que dejarse engañar por el mar de agosto de Ibiza en los lugares concurridos. Sólo hay que ir a las playas más vírgenes, o simplemente reservar las vacaciones fuera de temporada, y se sumergirá en las aguas cristalinas que sólo el Mediterráneo puede ofrecer.

La Isla Bonita tiene más de 200 kilómetros de costa y es también famosa por la presencia de Posidonia oceánica, una planta acuática que forma una especie de pradera submarina (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO).

En Ibiza hay unas muchas empresas que organizan inmersiones y cursos para principiantes, abiertas en verano hasta octubre y situadas en todos los rincones de la isla.

Navegar en Ibiza, cómo hacerlo

Para descubrir el encanto de las calas más recónditas y la tranquilidad de las playas más aisladas, lo mejor es alquilar un barco en Ibiza a través de las numerosas empresas de chárter presentes, evitando los problemas de tráfico o aparcamiento que preocupan a los que viajan en coche.

En Ibiza se dan las condiciones meteorológicas ideales, sobre todo en lo que respecta al viento, para contar con un patrón y hacer turismo náutico, aprender a navegar con un barco (hay muchas escuelas de vela) o entrenar para una competición.

Una de las regatas internacionales más famosas es la Ruta de la Sal, programada tradicionalmente en Semana Santa, que parte de Denia y Barcelona y termina en el Puerto de Ibiza. Otra regata que siempre atrae a muchos aficionados es la Copa de Oro de la Regata de Ibiza (normalmente en mayo).

Montar a caballo: dónde montar a caballo en Ibiza

Explorar el campo y los olivares de la isla a caballo es una experiencia divertida y algo inusual. La equitación es una actividad muy popular en Ibiza, sobre todo gracias a las seis escuelas que organizan cursos y salidas programadas (con o sin guías, según el nivel de experiencia) por el interior.

Los participantes son libres de elegir la raza de caballo preferida y visitar la Isla Bonita desde una perspectiva diferente. Los más experimentados que quieran formarse en salto de obstáculos también pueden hacerlo en alguna de las cuadras situadas en San Antonio, Santa Gertrudis, Portinatx y Santa Eulalia.

